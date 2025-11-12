A- A+

POLÊMICA Ruby Rose culpa Sydney Sweeney por fracasso de ''Christy'', filme sobre boxeadora gay Atriz ainda reforçou que sua crítica não vem por inveja por não ser escalada no filme

''Christy'', cinebiografia sobre a boxeadora Christy Salters (antes Christy Martin), se tornou a terceira decepção seguida nas bilheterias de Sydney Sweeney, com muitos culpando as polêmicas recentes da atriz pela recepção fria às suas produções recentes.

Ruby Rose, atriz LGBTQIA+ de produções como ''Batwoman'' e ''John Wick: Um Novo Dia Para Matar'', endossou o coro crítico à colega, chamando-a de "idiota" por fazer uma personagem gay apesar de suas posições políticas.

Em postagem no Threads, Rose disse que estava na disputa para o papel de Cherry em ''Christy'', reforçando que muitas outras atrizes que estavam fazendo testes para o filme eram lésbicas, assim como Salters. A artista elogiou o roteiro do longa, classificando-o como "transformador" e "incrível", mas também criticou a declaração de Sweeney de que o filme foi feito "para as pessoas".

"Nenhuma 'das pessoas' quer ver alguém que as odeia desfilando e fingindo ser uma delas", escreveu Rose. "[Sweeney] é uma idiota e arruinou o filme. Christy merecia mais que isso."

Rose ainda reforçou que sua crítica não vem por inveja por não ser escalada no filme, uma vez que isso é comum na indústria. "Perder papéis acontece o tempo todo."

Lançado em mais de 2 mil cinemas nos Estados Unidos e Canadá, ''Christy'' teve uma arrecadação baixíssima de 1,3 milhão de dólares, se tornando uma das piores estreias da história de Hollywood. O longa, de orçamento estimado em 40 milhões de dólares, segue a vida pessoal e a carreira de Christy Salters, mais popular boxeadora mulher dos anos 1990.

Dirigido por David Michôd, ''Christy'' relembra os casos de abuso e violência doméstica sofridos pela atleta pelas mãos de seu técnico e ex-marido, Jim Martin, e como ela escapou de seu domínio.

A própria Salters se envolveu em polêmica com a comunidade LGBTQIA+ em 2024, quando criticou as regras sobre pessoas transgênero competindo no boxe. Apesar da regulamentação severa, que exige testes frequentes de testosterona e cirurgia genital, a ex-atleta afirmou em entrevista à Fox News, conhecida por seu edital e público conservador, que as autoridades estão "deixando um homem lutar com uma mulher. Não é justo, não é como fazemos as coisas."

''Christy'' estreou nas telas do cinema norte-americano no último dia 7. O filme ainda não tem previsão para entrar em cartaz no Brasil.



Confira o trailer:

