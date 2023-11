Mãe de uma bebê de seis meses, a atriz e modelo Rumer Willis afirmou que vê uma semelhança entre a filha, Louetta, e seu pai, o ator Bruce Willis.

"Sempre que ela tem um olhar severo e perspicaz no rosto, eu apenas vejo Bruce Willis", afirmou Rumer à revista People durante a abertura do musical "Love Actually Live", em Los Angeles. "Meu pai — especialmente na (série de TV) 'Moonlighting' — tem um sorrisinho torto, aquele brilho muito travesso nos olhos, e eu vejo isso muito nela."