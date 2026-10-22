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TURNÊ INTERNACIONAL Rumo à Ásia: Nailson Vieira leva a cultura da Mata Norte pernambucana ao Japão Músico de Nazaré da Mata fará sete apresentações em três cidades japonesas, com repertório autoral, cortejos populares e oficina de maracatu de baque solto

A tradição popular da Zona da Mata Norte de Pernambuco vai atravessar o mundo pelas mãos de Nailson Vieira.

A partir da próxima terça-feira (27), o cantor e instrumentista de Nazaré da Mata inicia uma temporada de sete apresentações no Japão, com passagens por Kyoto, Wajima e Tóquio até o início de novembro.

No palco, o artista terá a companhia de Homero Basílio, responsável pela bateria e percussão, e Chiquinho Moreira, nos teclados.

A programação foi articulada a partir de um convite da Embaixada do Brasil no Japão, após Homero Basílio, produtor musical de Nailson, ser convidado a participar de uma apresentação no país em 2025.

A proposta é aproximar o público japonês das manifestações culturais pernambucanas. Além dos espetáculos, a agenda inclui cortejos com maracatu rural, bloco rural e ciranda, bem como uma oficina dedicada ao maracatu de baque solto, em Tóquio.

“Estou levando a Mata Norte para lá. Toda a nossa cultura e brincadeiras irão comigo nessas apresentações e nos shows, vai ter bloco rural, maracatu rural e ciranda. Vou fazer até ensaio de maracatu. É um privilégio levar a força da cultura popular pro outro lado do mundo”, disse Nailson.

O repertório terá como ponto de partida "Sou, Estou", álbum de estreia do artista, lançado em 2025 e composto por músicas autorais. A turnê também será ocasião para apresentar uma canção inédita.

A relação de Nailson com essas expressões culturais começou na infância, entre as sambadas de maracatu de baque solto e os festejos carnavalescos de sua cidade natal.

Essa vivência permanece no trabalho artístico e no envolvimento direto com as agremiações locais: ele preside o Maracatu Estrela Brilhante e participa como brincante do Bloco Rural Estrelinha, ambos de Nazaré da Mata.

A circulação internacional do músico também passou pela América do Sul. Neste ano, ele esteve no Peru para ministrar uma oficina sobre maracatu de baque solto, em atividade vinculada à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), durante um congresso de etnomusicologia realizado com participação da professora Cristiane Galdino.



Nailson Vieira Trio no Japão

- Agenda -

27/10 - Show Viva la Música - Kyoto

31/10 - Show Matsuri Crossing Noto -Templo Ganseiji (Wajima)

31/10 - Noto: Minisessão (Wajima)

3/11 - Bossa Aoyama - Tokyo

7/11 - Cortejo - Kyoto

7/11 - Matsuri Crossing KYOTO x BRASIL Templo Higashi-Honganji

8/11 - Matsuri Crossing KYOTO x BRASIL Templo Higashi-Honganji

SERVIÇO

Nailson Vieira Trio - Turnê Japão 2026

Quando: 27de outubro a até 8 de novembro de 2026

Instagram: @onailsonvieira

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