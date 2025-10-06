A- A+

Rush anuncia turnê de reencontro da banda para 2026, com nova baterista

A banda canadense de rock Rush, anunciou, nesta segunda (6), que entrará em turnê de reunião, em 2026. A excursão se chamará “Fifty Something” e homenageará o baterista e letrista Neil Peart, falecido aos 2020, aos 67 anos.

Longe dos palcos desde 2015, o grupo, que traz o vocalista Geddy Lee e o guitarrista Alex Lifeson, rodará com uma nova baterista: a alemã Anika Nilles, que ocupará o lugar de Peart nas baquetas da banda, que iniciou sua trajetória em 1968.

A banda descreve a turnê como uma “celebração da música, do legado e da vida do falecido baterista e letrista Neil Peart”, que passará por sete cidades da América do Norte, tendo início em Los Angeles, em julho de 2026.

Em seguida, virão Cidade do México, Forth Worth, Chicago, Nova York, Toronto e Cleveland, onde está prevista para encerrar a turnê, em 17 de setembro de 2026.

