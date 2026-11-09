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Artistas

Russell Brand: ator é condenado a dez anos e seis meses de prisão

Crimes ocorreram entre 2004 e 2009

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O ator e comediante britânico, Russell Brand, é condenado a dez anos e seis meses de prisãoO ator e comediante britânico, Russell Brand, é condenado a dez anos e seis meses de prisão - Foto: Ben Stansall/AFP

O ator e comediante britânico Russell Brand, de 51 anos, foi condenado nesta segunda-feira (9) a dez anos e seis meses de prisão por estupro e três crimes de agressão sexual contra quatro mulheres. A sentença foi anunciada pelo juiz Joel Bennathan no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres. Brand acompanhou a audiência ao lado da mulher, Laura Gallacher, e do pai, Ronald. Os crimes ocorreram entre 2004 e 2009, período em que o artista consolidava sua carreira na televisão, no rádio e no cinema

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