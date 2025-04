Russell Brand é acusado de estupro e agressão sexual por quatro mulheres no Reino Unido

A- A+

O ator britânico Russell Brand foi formalmente acusado de estupro, agressão indecente e outras formas de violência sexual pela Polícia Metropolitana do Reino Unido. As denúncias envolvem quatro mulheres e se referem a crimes cometidos entre os anos de 1999 e 2005.



Segundo a BBC, Brand deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster no dia 2 de maio, embora atualmente esteja nos Estados Unidos.



De acordo com o comunicado oficial da Polícia Metropolitana, Brand foi acusado de um estupro ocorrido em 1999 na cidade de Bournemouth, uma agressão indecente em 2001 e de múltiplos crimes sexuais registrados entre 2004 e 2005, todos na região de Westminster, em Londres. A investigação, que continua em andamento, teve início após a veiculação de um documentário do Channel 4 e uma reportagem do Sunday Times em setembro de 2023, que trouxeram à tona alegações de violência sexual contra o comediante.

Russell Brand, de 49 anos, já havia se manifestado publicamente sobre as acusações anteriores, negando qualquer conduta criminosa e afirmando que todos os seus relacionamentos foram "sempre consensuais". Em um vídeo publicado após as primeiras denúncias, Brand declarou que as alegações eram “muito, muito dolorosas” e ressaltou que se tratava de um período em que era altamente exposto pela mídia.



O Serviço de Promotoria da Coroa (CPS) afirmou que a decisão de formalizar as acusações se deu após uma análise criteriosa das evidências colhidas pela polícia. “Concluímos que Russell Brand deve ser acusado de crimes como estupro, agressão sexual e agressão indecente”, declarou Jaswant Narwal, representante do CPS, destacando que o caso está agora sob trâmite judicial e que o réu tem direito a um julgamento justo.

A Polícia Metropolitana reforçou que a investigação segue aberta e pediu que outras possíveis vítimas ou pessoas com informações relevantes se apresentem. “As mulheres que fizeram denúncias continuam recebendo apoio de policiais especialmente treinados”, afirmou o detetive superintendente Andy Furphy.

