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Denúncias Russell Brand é acusado de má conduta sexual por outras seis mulheres, diz jornal Novas denúncias ampliam as acusações contra o ator

O ator e comediante britânico Russell Brand, de 51 anos, foi acusado de má conduta sexual por outras seis mulheres, segundo investigação publicada nesta quinta-feira pelo jornal britânico The Times.

Os relatos incluem relações sexuais sem consentimento, agressões, toques indesejados e comportamentos abusivos, físicos e emocionais. Os episódios teriam ocorrido entre 2005 e 2015.

As mulheres afirmam que Brand teria usado a fama e a ajuda de funcionários para conseguir seus contatos depois de apresentações de comédia.

Algumas relatam situações de coerção, humilhação e violência, além de episódios em que o artista teria continuado a atividade sexual mesmo depois de ser orientado a parar.

Uma das denunciantes afirma que o comediante tentou arrastá-la para dentro de um banheiro. Outras descrevem toques e penetrações sem consentimento.

Segundo o The Times, os jornalistas conseguiram corroborar os relatos por meio de mensagens, testemunhas, fotografias e outros registros. Nenhuma das mulheres recebeu pagamento pela participação na investigação.

As acusações foram mantidas sob sigilo até o encerramento do julgamento criminal de Brand, segundo o jornal. Algumas mulheres afirmaram que não se sentiram em condições de procurar a polícia, enquanto outras chegaram a relatar os episódios às autoridades.

Condenação por estupro e agressão sexual

As novas denúncias surgem dias depois de Brand ser condenado por estupro e três crimes de agressão sexual contra quatro mulheres. Na segunda-feira, 9 de novembro, ele foi sentenciado a dez anos e seis meses de prisão por decisão de um tribunal de Londres.

Os crimes pelos quais foi condenado ocorreram entre 2004 e 2009. O júri também o absolveu de duas acusações de estupro e de uma tentativa de agressão sexual indecente.

Durante o julgamento, que durou três semanas, o artista negou as acusações e afirmou que todas as relações sexuais foram consensuais.

Após a condenação, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou que recebeu novas denúncias contra o comediante e que os investigadores analisavam as informações fornecidas por diferentes pessoas.

As autoridades também já haviam encaminhado ao Ministério Público investigações sobre outras duas acusações de estupro, independentes dos crimes pelos quais ele foi condenado.

O advogado de Brand não respondeu ao pedido de comentário do The Times sobre as seis novas acusações.

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