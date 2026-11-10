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Famosos Russell Brand é considerado 'homem marcado' na prisão após condenação por estupro, diz jornal Ex-presidiário de Wandsworth afirma que comediante corre riscos na penitenciária de Londres; ator foi condenado a dez anos de prisão e é alvo de novas investigações por denúncias de outras duas mulheres

O comediante britânico Russell Brand, de 51 anos, é considerado um "homem marcado" na penitenciária de Wandsworth, em Londres, onde está detido após ser condenado por estupro e três agressões sexuais, segundo o jornal britânico The Sun. Em reportagem publicada nesta segunda-feira (9), um ex-presidiário que cumpriu pena na instituição afirmou que o ator corre riscos entre os demais detentos e precisaria ser transferido para outra unidade para preservar sua segurança.

"Se Brand ficar em Wandsworth, ele está em maus lençóis. É um homem morto que caminha", afirmou o ex-detento ao jornal.

Brand foi condenado na quinta-feira (5) por crimes cometidos contra quatro mulheres entre 2004 e 2009. Na segunda-feira (9), recebeu uma pena de dez anos de prisão. Ele também foi absolvido de outras três acusações, duas de estupro e uma de tentativa de atentado ao pudor. O comediante negou todas as acusações.

Condições da prisão e preocupação com a segurança

Segundo o The Sun, Brand está em uma cela individual por preocupações com sua integridade física. O ex-presidiário descreveu Wandsworth como uma prisão violenta, superlotada e marcada por problemas de corrupção. Relatórios de fiscalização citados pelo Page Six também apontaram condições precárias na unidade, que abriga mais de 1,4 mil detentos, embora tenha capacidade certificada para 894.

A advogada Kally Sahota, especialista em direito criminal, afirmou ao Page Six que Brand deverá permanecer inicialmente em Wandsworth antes de ser transferido, conforme avaliações de segurança e reabilitação. Ela recomendou que o ator mantenha um perfil discreto e evite confiar rapidamente em outros presos.

Polícia investiga novas denúncias

A condenação também pode ampliar os desdobramentos do caso. A Polícia Metropolitana de Londres confirmou que investiga novas acusações de estupro apresentadas por outras duas mulheres. Em entrevista à BBC, o comissário Mark Rowley afirmou que não ficaria surpreso se novas denunciantes procurassem as autoridades.

"Certamente não me surpreenderia se muitas outras denúncias surgirem", declarou.

O superintendente Andy Furphy, responsável pela investigação, disse esperar que a condenação encoraje outras mulheres a relatar possíveis abusos. A operação policial, batizada de Actinolite, reuniu mais de 340 depoimentos de testemunhas, incluindo ex-colegas de trabalho e pessoas próximas ao comediante.

As primeiras denúncias ganharam repercussão em setembro de 2023, após uma investigação conjunta do The Times, do The Sunday Times e do programa Dispatches, do Channel 4. As reportagens reuniram relatos de mulheres que acusavam Brand de estupro, agressão sexual e abuso emocional. A polícia passou a investigar o artista após a divulgação do material.

Da fama em Hollywood à condenação

Brand construiu uma carreira como comediante de stand-up e apresentador de televisão no Reino Unido, antes de alcançar projeção internacional no cinema. Ficou conhecido por interpretar Aldous Snow em Ressaca de Amor (2008) e O Pior Trabalho do Mundo (2010), além de atuar em Arthur, o Milionário Irresistível (2011) e dublar personagens nas franquias Meu Malvado Favorito e Trolls.

O ator também ganhou notoriedade pelo casamento com a cantora Katy Perry, entre 2010 e 2012. Atualmente, é casado com Laura Gallacher, com quem tem três filhos. Ela acompanhou o julgamento em Londres e prestou depoimento em sua defesa.

Durante o processo, a acusação descreveu Brand como um predador sexual que usava a fama e a influência para explorar mulheres. O comediante reconheceu ter tido uma vida sexual promíscua, mas negou qualquer relação sem consentimento. A condenação representa o primeiro desfecho criminal das denúncias que vieram a público em 2023.

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