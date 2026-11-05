A- A+

Famosos Russell Brand já foi casado com Katy Perry; relembre a trajetória do ator condenado Sua carreira no cinema ganhou impulso em 2008, quando interpretou o roqueiro Aldous Snow na comédia Ressaca de Amor (Forgetting Sarah Marshall)

O ator e comediante britânico Russell Brand, de 51 anos, ex-marido da cantora Katy Perry, foi condenado nesta quinta-feira (5) por estupro e três agressões sexuais no Reino Unido. O veredicto foi anunciado pelo Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, após um julgamento de aproximadamente um mês. Os crimes foram cometidos contra quatro mulheres entre 2004 e 2009. Brand foi absolvido de outras três acusações, incluindo duas de estupro e uma de tentativa de atentado ao pudor. Ele negou todas as denúncias e poderá receber uma pena de prisão.

Conhecido pelo humor provocador e por uma trajetória que passou pela televisão, pelo cinema e pela internet, Brand também ganhou notoriedade internacional pelo relacionamento com Katy Perry. Os dois se casaram em 2010, em uma cerimônia na Índia, e se separaram em 2011. O divórcio foi concluído em 2012.

Da televisão britânica aos filmes de Hollywood

Nascido em 4 de junho de 1975, em Grays, no condado de Essex, na Inglaterra, Russell Edward Brand começou a carreira como comediante de stand-up e apresentador. Ganhou projeção no Reino Unido ao comandar o programa Big Brother's Big Mouth, ligado ao reality show Big Brother, e participar de produções de rádio e televisão.

Sua carreira no cinema ganhou impulso em 2008, quando interpretou o roqueiro Aldous Snow na comédia Ressaca de Amor (Forgetting Sarah Marshall). O personagem fez sucesso e voltou às telas em O Pior Trabalho do Mundo (Get Him to the Greek), de 2010. Brand também protagonizou Arthur, o Milionário Irresistível (2011) e participou de Rock of Ages (2012).

Na animação, ficou conhecido por dublar o Dr. Nefario, cientista responsável por algumas das invenções do vilão Gru, na franquia Meu Malvado Favorito. Além da atuação, publicou livros, entre eles a autobiografia My Booky Wook, na qual aborda sua trajetória pessoal e profissional.

Relacionamento com Katy Perry e casamento com Laura Gallacher

O relacionamento com Katy Perry colocou o comediante ainda mais em evidência na imprensa internacional. A cantora americana, conhecida por sucessos como I Kissed a Girl, Firework e Roar, começou a se relacionar com Brand em 2009. O casamento aconteceu no ano seguinte, mas durou pouco mais de um ano. A separação foi anunciada em dezembro de 2011, e o divórcio foi finalizado em 2012.

Anos depois, Brand iniciou um relacionamento com Laura Gallacher, com quem se casou em 2017. Os dois têm três filhos. Laura acompanhou o julgamento em Londres e prestou depoimento em defesa do marido, descrevendo-o como um companheiro atencioso e um pai carinhoso.

Durante seu próprio depoimento, Brand reconheceu que teve uma vida sexual promíscua e que foi insistente e sedutor em relacionamentos, mas negou ter obrigado mulheres a manter relações sexuais. Ele afirmou que o consentimento era inegociável.

Denúncias de abuso sexual vieram a público em 2023

As acusações contra o artista ganharam repercussão em setembro de 2023, após uma investigação conjunta do jornal britânico The Sunday Times, do The Times e do programa Dispatches, do Channel 4. As reportagens reuniram relatos de mulheres que acusavam Brand de estupro, agressão sexual e comportamento inadequado em episódios ocorridos ao longo de vários anos.

O processo criminal que resultou na condenação reuniu denúncias de seis mulheres e sete acusações relacionadas a episódios entre 1999 e 2009. Entre os casos considerados pelo júri estão o estupro de uma mulher que conheceu Brand após um espetáculo no Hammersmith Apollo, em Londres, em 2009, e agressões sexuais contra uma funcionária de uma estação de rádio, uma mulher em um bar no Soho e uma funcionária do Channel 4.

Durante o julgamento, a promotora Riel Karmy-Jones afirmou que o comediante usava sua fama e influência para se aproximar de mulheres. A acusação descreveu um padrão de comportamento manipulador e exploratório. A defesa sustentou que os encontros foram consensuais e contestou os relatos apresentados pelas denunciantes.

Carreira na internet e mudança de imagem pública

Nos últimos anos, Brand reduziu sua presença em produções tradicionais de entretenimento e passou a investir em plataformas digitais, com vídeos, podcasts e comentários sobre política, sociedade e religião. Também construiu uma imagem pública associada à espiritualidade cristã e passou a abordar temas religiosos em seus conteúdos.

A mudança de posicionamento ocorreu enquanto as denúncias de abuso sexual ampliavam o escrutínio sobre sua trajetória. Com a condenação no Reino Unido, o comediante enfrenta agora a possibilidade de cumprir pena de prisão, além de processos na esfera cível relacionados a outras acusações de abuso sexual nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Veja também