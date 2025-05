Russell Crowe recusou oferta de R$ 568 milhões para fazer papel em "O Senhor dos Anéis"

A- A+

Esta não é a primeira vez — nem será a última — que estrelas de Hollywood revelam que recusaram papéis em produções que rapidamente se tornaram sucessos. Embora Russell Crowe já fosse um rosto conhecido por seu papel principal como o general romano Maximus Decimus Meridius em Gladiador (2000), o ator neozelandês disse que recusou US$ 100 milhões para fazer parte de O Senhor dos Anéis, um dos filmes mais importantes da história do cinema.

Apesar de ser um leitor ávido dos livros de J.R.R. Tolkien, o escritor britânico que deu vida ao romance épico de fantasia que o diretor Peter Jackson levou às telonas décadas depois, o ator de 61 anos revelou que "não se arrepende de sua decisão". Mas o que o fez dizer não ao papel de Aragorn? De acordo com uma entrevista à revista britânica GQ, ele teve uma conversa telefônica constrangedora com o diretor neozelandês e percebeu que a coisa certa a fazer era não se candidatar ao papel que Viggo Mortensen interpretaria.





— Tive a sensação de que quem tomou a decisão de me contratar foi o estúdio, não o diretor do filme. Quando falei com Peter Jackson ao telefone, ele não me disse o tipo de coisa que um diretor diria se realmente quisesse te contratar para o projeto — explicou.

Como ele lembrou, por ter origens neozelandesas, percebeu que não estava convencido de que o queria para seu projeto.

— Eu simplesmente tive a impressão de que ele já tinha outro ator em mente para o papel. E se eu me apresentasse e aceitasse, eu estaria atrapalhando ele — acrescentou.

Em outra entrevista para um programa de rádio, o ator que interpretou Javert em Os Miseráveis (2012) deu a entender que os estúdios New Line Cinema estavam interessados em contratá-lo.

— Senti que ele foi forçado a falar comigo, porque houve um tempo em que todos me amavam em todos os lugares — disse ele.

Sua decisão permitiu que Mortensen se aprofundasse no papel de Aragorn. Com o passar dos anos, é difícil conceber outro ator que incorpore a essência do herdeiro do trono de Gondor. A trilogia, que arrecadou US$ 2,9 bilhões nas bilheterias globais, se tornou um marco cinematográfico que transcende o tempo.

Mas essa não foi a única declaração que surpreendeu seus fãs. Antes do lançamento de Gladiador II, ele admitiu sentir “um pouco de ciúmes e melancolia” por não fazer parte dele, pois se lembrava de “todas as portas que o filme abriu para ele”. Ele também questionou a produção:

— Estou um pouco desconfortável com o fato de eles estarem fazendo outro, porque, claro, estou morto e não tenho nada a dizer sobre o que acontece.

Algumas das coisas que ouvi me fizeram pensar: 'Não, não. Essa não foi a jornada moral daquele personagem.' Mas, bem, não posso dizer nada porque estou no subsolo ”, disse ele.

Vale destacar que Crowe está se preparando para assumir o papel do nazista Hermann Göring no filme Nuremberg.

— Na maioria das vezes, as coisas que me atraem são as que me aterrorizam. Reagi ao roteiro imediatamente, mas, de uma forma engraçada, também me senti emocionalmente esgotado. Como você tentaria interpretar esse cara? Quando esse tipo de pergunta surge, geralmente é isso que me atrai — disse ele ao Deadline sobre seu próximo papel.

E acrescentou: "É também por isso que vocês não me viram fazer 15 variações de Gladiador. E até hoje, ainda não fiz uma sequência, o que considero uma rara medalha de honra."

