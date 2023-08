Rússia inclui atriz ucraniana na lista de procurados por atos terroristas

A- A+

A atriz ucraniana Yanina Sokolova passou a figurar, nesta segunda-feira, na lista de pessoas procuradas pelas autoridades da Rússia por suposta participação em atos terroristas e extremistas. A agência russa Tass confirmou a informação.

De acordo com informações da base de dados do Ministério do Interior russo, Sokolova "é procurada por violação do Código Penal". A atriz, que também atua como jornalista, já havia sido incluída em março na lista de "terroristas e extremistas" pela Agência Federal de Supervisão Financeira da Rússia.

Segundo o Diário de Notícias, a ativista social e blogueira disse no canal televisivo ucraniano NTA ser a favor da prática de crimes contra cidadãos russos após a invasão da Ucrânia, em fevereiro do ano passado.

Desde o início da guerra, a atriz e jornalista tem publicado vídeos de apoio aos militares ucranianos e relatos sobre o horror e o medo do conflito.

"Quando eu chego para tratar de negócios no exterior e o alarme toca no meu celular, eu também não durmo, pois estou de olho onde o foguete está voando. Como estão meus entes queridos e quão longe ele [o foguete] está da nossa casa, da casa da avó em Zaporozhye, e por aí vai. Tudo flui para uma insônia sistemática. A razão é o medo. Dependência psicológica da antecipação do desastre", disse ela num post publicado no início deste mês.



Sokolova é autora e apresentadora do programa Rendezvous no Canal 5 e dos projetos do YouTube An Evening with Yanina Sokolova e Soromno! ("Vergonha!"). A ucraniana também é fundadora do projeto Ya, Nina ("Eu, Nina"), voltado para ajudar pacientes com câncer, e embaixadora da HeforShe na mídia na Ucrânia, segundo o "Ukrainska Pravda".

