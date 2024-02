"Rust": Alec Baldwin será julgado em julho por tiro que matou diretora no set de filme

A- A+

O julgamento do ator americano Alec Baldwin por homicídio culposo após o disparo fatal no set do filme "Rust" terá início em julho por ordem de um juiz do Novo México, segundo documentos judiciais publicados esta segunda-feira.

Baldwin, astro e um dos produtores do filme de faroeste, foi acusado em janeiro pela morte de sua diretora de fotografia, Halyna Hutchins, em outubro de 2021.

O ator brandiu um Colt. 45 durante um teste quando foi disparado. O tiro matou Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. De acordo com os documentos judiciais, a seleção do júri terá início no dia 9 de julho, enquanto as alegações iniciais começarão no dia seguinte.

O julgamento acontecerá em Santa Fé, no oeste dos Estados Unidos, e deverá durar cerca de oito dias. Baldwin, 65 anos, nega ter puxado o gatilho da arma que, por se tratar de uma filmagem, não deveria conter balas reais.

A armeira “Rust” Hannah Gutierrez está sendo julgada no mesmo caso no Novo México, também acusada de homicídio culposo. Conhecida como Hannah Gutierrez Reed, a profissional ficou encarregada das armas no set.

O jovem de 26 anos também enfrenta acusação de ocultação de provas por supostamente tentar se livrar da cocaína durante as investigações do caso. Baldwin enfrenta duas acusações alternativas de homicídio culposo: uma por “uso negligente de arma de fogo” e outra por agir “sem cautela ou prudência”.

Isto significa que o júri terá de decidir se você é culpado de um ou de nenhum, mas não de ambos juntos. O ator, assim como Gutierrez, se declarou inocente.

Se for considerado responsável, ele corre o risco de ser condenado a até 18 meses de prisão. Os advogados de Baldwin, Luke Nikas e Alex Spiro, pediram ao tribunal um julgamento rápido no interesse de "minimizar a difamação e suspeita pública e evitar os riscos de provar a sua inocência que muitas vezes surgem após um longo atraso no processo".

