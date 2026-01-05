A- A+

CINEMA Ryan Coogler, de "Pecadores" e "Pantera Negra", manda recado para Alice Carvalho: "Sou seu fã" Diretor norte-americano ficou impressionado com atuação de brasileira em "O Agente Secreto"

O cineasta norte-americano Ryan Coogler, responsável pelos filmes Pecadores e Pantera Negra, é um fã declarado da atriz Alice Carvalho, que integra o elenco de O Agente Secreto. Durante a cerimônia do 31º Critics Choice Awards, que ocorreu neste domingo, 4, nos Estados Unidos, o diretor enviou um recado para a brasileira.

"Ei! Queria dizer 'olá' e te falar que sou muito seu fã. Amei sua performance no filme [O Agente Secreto]. Espero te ver esta semana!", afirmou Coogler em um vídeo gravado e publicado no Instagram pelo jornalista brasileiro Rodrigo Salem. Nos comentários da publicação, Alice se mostrou chocada com a mensagem. "MENTIRA! Gente, socorro", escreveu a atriz brasileira

No começo de dezembro do ano passado, Salem revelou que Coogler perguntou a ele durante uma conversa em um evento em Los Angeles sobre Alice Carvalho. Segundo o jornalista brasileiro, o diretor estava impressionado com a força da atuação da brasileira. Agora, o cineasta norte-americano reitera sua admiração publicamente.

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, e Pecadores, de Ryan Coogler, são dois filmes que estão na corrida por indicações ao Oscar. Neste domingo, Pecadores venceu quatro Critics Choice Awards - Melhor Roteiro Original, Melhor Casting/Elenco, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Jovem Ator/Atriz com Miles Caton - e O Agente Secreto venceu um - Melhor Filme de Língua Estrangeira.

No próximo domingo, 11, as equipes dos filmes voltam a se encontrar para a cerimônia do Globo de Ouro. Caso Alice Carvalho marque presença na premiação, será a chance do encontro entre ela e Coogler ocorrer.



