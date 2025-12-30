Ryan Coogler revela roteiro original de 'Pantera Negra 2', criado antes da morte da Chadwick Boseman

A- A+

Ryan Coogler revelou detalhes do roteiro original de "Pantera Negra 2'', concebido antes da morte de Chadwick Boseman, em agosto de 2020. Segundo o diretor, a continuação seria centrada em uma jornada de T’Challa ao lado do filho de oito anos e exploraria um ritual ancestral de Wakanda, enquanto o reino enfrentaria a ameaça de Namor.

Coogler contou que já havia concluído o roteiro quando procurou Boseman para que ele lesse o texto, mas o ator estava debilitado demais para isso. “Eu terminei o roteiro e procurei o Chad para ele ler, mas ele estava doente demais. Foi uma questão de timing”, afirmou o cineasta durante participação no podcast “Happy Sad Confused”.

O diretor explicou que a trama girava em torno do chamado “Ritual dos Oito”, uma tradição wakandana em que o príncipe, ao completar oito anos, deve passar oito dias isolado na mata ao lado do pai. “Durante esses oito dias, o príncipe pode fazer qualquer pergunta ao pai, e o pai é obrigado a responder”, disse Coogler. “A regra é que eles permaneçam juntos o tempo todo. Se se separarem, o ritual é quebrado, algo que nunca aconteceu.”

Enquanto o ritual estivesse em andamento, Wakanda seria atacada por Namor, personagem interpretado por Tenoch Huerta em “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”. “No meio desse processo, Namor lança um ataque. T’Challa teria que lidar com alguém extremamente perigoso, mas, por causa do ritual, o filho teria que ficar grudado nele o tempo inteiro”, explicou. “Era uma situação insana. Chadwick ia arrebentar, mas a vida segue o curso que segue.”

Coogler afirmou que o roteiro tinha cerca de 180 páginas e representava um aprofundamento da relação criativa entre ele e Boseman. “Eu amava aquele roteiro. Coloquei muito de mim naquela versão do filme porque sentia que tinha passado a conhecer o Chadwick como intérprete”, disse. “No primeiro ‘Pantera Negra’, eu joguei muita coisa para ele, mas percebi que ainda estava só arranhando a superfície do que ele podia fazer.”

O diretor também falou sobre o impacto pessoal da morte do ator. “Nossa relação era muito interessante. Ele significava muito para mim, mas só depois da morte dele, conversando com a família e os amigos, descobri o quanto eu significava para ele. Isso me abalou bastante”, afirmou. “Fiquei me perguntando se ele sabia o quanto era importante para mim.”

Após a morte de Boseman, Coogler optou por abandonar completamente o roteiro original e reformular a sequência, que acabou se transformando em “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, lançado em 2022 e centrado nas personagens femininas do universo de Wakanda. “No fim das contas, tive a chance de fazer um filme sobre mulheres, e eu amo muito esse filme”, disse o cineasta.

Durante a conversa, Coogler também comentou planos antigos para a franquia e revelou que tentou usar o personagem Kraven, o Caçador, no primeiro “Pantera Negra”, mas foi impedido por questões de direitos autorais. “Queria basear o filme na fase do Christopher Priest, que começa com o Pantera e o Kraven lutando na cozinha”, contou. “Perguntei se poderia usar o Kraven, mas a resposta foi não.”

Atualmente, Coogler confirmou que trabalha no desenvolvimento de “Pantera Negra 3”, próximo projeto do diretor dentro do Universo Cinematográfico da Marvel. Ele reconheceu que parte do público pode questionar a necessidade de um novo filme da franquia, mas disse estar motivado por razões pessoais. “Estou fazendo isso com o coração”, afirmou. “Cabe a mim mostrar por que essa história ainda precisa ser contada.”

Veja também