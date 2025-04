Ryan Gosling está confirmado em novo filme de 'Star Wars'

A- A+

O ator Ryan Gosling está no elenco do próximo filme da saga "Star Wars". O anúncio foi feito no evento Star Wars Celebration, no Japão, nesta quinta-feira (7).

Com direção de Shawn Levy, "Star Wars: Starfighter", se passa cinco anos após os eventos de "Star Wars: Episódio 9 - A ascensão Skywalker".

As filmagens devem começar no segundo semestre deste ano e a previsão é que o filme chegue aos cinemas em maio de 2027, quando a franquia completa 50 anos.

"É uma história nova, com personagens novos, que se passa após o filme 9", disse o diretor no evento.

Indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por "Barbie", Ryan Gosling disse que a franquia de ficção científica mudou sua ideia "do que um filme realmente era". Ele elogiou a nova produção:

"Star Wars provavelmente moldou minha ideia do que um filme realmente era. Este roteiro é simplesmente ótimo. Tem uma história incrível, com personagens incríveis e originais. É cheio de emoção e aventura", afirmou o ator.

