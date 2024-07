A- A+

BRASILEIRO? Ryan Reynolds se derrete pelo Brasil em post: 'Não é apenas um lugar, é um sentimento' Ator está no Rio, com Hugh Jackman, Emma Corrin e Shawn levy, para pré-estreia de 'Deadpool & Wolverine'

Depois de ir ao Maracanã e de encontrar fãs brasileiros na pre-estreia de "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds não quer ir embora do Rio de Janeiro. Na manhã desta terça-feira (16), o ator usou as redes sociais para se declarar ao Brasil e indicar o país para visitantes:

"Não vejo a hora de ir para casa, mas não quero ir embora. Essa é a minha segunda viagem ao Brasil. Se você puder... visite esse país. Não espere. Não é apenas um lugar, é um SENTIMENTO", escreveu Reynolds, usando as letras maiúsculas para deixar claro o sentimento.

Pré-estreia com presença de famosos

No Brasil desde domingo, o quarteto foi recebido com empolgação por 900 fãs e convidados presentes no local, muitos vestidos com cosplay dos personagens ou roupas personalizadas do universo cinematográfico da Marvel.

O comediante e apresentador Fábio Porchat e a atriz Nyvi Estephan foram os mestres de cerimônias da noite. Eles subiram ao palco às 20h20. Antes de receber os talentos de Hollywood, a dupla brasileira comandou um concurso de cosplays e um quiz.

— E aí, galera? — afirmou o intérprete de Deadpool, em português.

Já o eterno Wolverine falou:

— Obrigado, Brasil!

Shawn fez questão de destacar a paixão do público brasileiro. A equipe do filme chegou ao Rio após passar por Xangai, Seul, Berlim e Londres.

— Não sei se sentimos uma plateia tão apaixonada como aqui no Rio. E não digo isso em todos os lugares — observou o diretor, que falou um pouco sobre o projeto. — Vemos dois ícones dividindo um filme. Trazer Wade e Logan para o MCU foi um privilégio.

Animados com a recepção, os quatro esbanjaram simpatia ao longo de breve conversa comandada por Porchat e Estephan.

Passadas as brincadeiras chegou a hora de chamar a equipe internacional, para a empolgação de todos os presentes. Como astros carismáticos que são, Ryan e Hugh trataram de arranhar um português assim que tomaram o palco.

'Amo o Brasil', diz Hugh Jackman

Hugh foi apontado pelos colegas como aquele, dentre os quatro, que mais poderia ser considerado um carioca. De fato, o ator se mostrou mais adaptado ao Rio nos últimos dias, com direito a mergulho na praia de Ipanema, passeio de bicicleta na orla do Leblon e jantar em uma churrascaria.

— Amo o Brasil. É um dos lugares mais lindos do mundo — se declarou Hugh. — A comida é incrível. Como podem ter tantas pessoas bonitas em um mesmo país.

Ryan também foi só elogios ao país. O ator comemorou ter uma profissão que o permite conhecer o mundo.

Protagonista, roteirista e produtor, Ryan é a razão pelo qual existem três filmes de “Deadpool”. Ele brigou ativamente por isso nos tempos em que o personagem tinha os direitos vinculados à Fox e hoje colhe os frutos dentro de um universo cinematográfico da Marvel dentro da Disney.

— É o filme que tenho mais orgulho de ter feito. Mal posso esperar para que todos possam assistir — disse Ryan.

Antes do evento para fãs, a equipe do filme teve dia agitado no Rio, com direito a visita ao estádio do Maracanã, na companhia dos jogadores David Luís e Pedro, ambos do Flamengo, e uma movimentada agenda de entrevistas.

“Deadpool & Wolverine” chega aos cinemas no dia 25.

