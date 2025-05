A- A+

Polêmica Quem é Ryan SP, MC que pagou R$ 1 milhão de fiança para ser solto após prisão em São Paulo Cavalo de pau em estádio, agressão à ex e invasão à casa de Cristiano Ronaldo; relembre polêmicas do artista

MC Ryan SP se viu envolvido em nova polêmica no fim de semana.

O cantor e compositor foi preso na madrugada deste sábado (10) após realizar manobras conhecidas como "cavalos de pau" com um carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), onde havia se apresentado na noite anterior.

Ele foi solto após pagar uma fiança de R$ 1 milhão determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Segundo a Polícia Civil, o cantor não possuía carteira de habilitação no momento da infração e será indiciado por dano ao patrimônio público.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o artista, um dos principais nomes do funk atualmente, dirigindo uma Lamborghini adesivada com as cores e o escudo do Corinthians enquanto executa as manobras no campo. A ação teria danificado o gramado, que pertence ao XV de Piracicaba.

Agressão contra ex

O caso é mais uma de várias polêmicas com as quais o músico se viu envolvido nos últimos tempos. No ano passado, Ryan SP perdeu contratos comerciais após a divulgação de um vídeo em que aparecia agredindo a ex-namorada.

Nas imagens, publicadas em primeira mão pelo portal de Leo Dias, o artista atinge com um chute Giovanna Roque, que estava sentada no chão do closet do apartamento em que viviam.

À época, a equipe que fazia a assessoria de comunicação do funkeiro, a Caldi Comunicação, também decidiu romper o contrato com o músico, que foi às redes sociais pedir desculpas pelo incidente.

"Queria começar esse vídeo pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe de Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Não fui um cara leal à minha família, não fui um cara leal no meu relacionamento. Dei brecha para que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira" disse ele.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Giovanna Roque saiu em defesa do MC, com quem tem uma filha.

Ela disse que o funkeiro "não é essa pessoa ruim que estão pensando" e detalhou que a agressão ocorreu durante uma discussão do casal depois de um término do relacionamento.

Perda de honraria

Um dos principais nomes do funk e trap na cena musical atual, sendo o mais ouvido pela Geração Z em 2023, Ryan SP faltou a apresentação que faria no Rock in Rio no ano passado.

Ele postou foto no jogo do Corinthians contra o Atlético-GO, em São Paulo, na mesma hora em que deveria estar na apresentação de trap do Palco Mundo.

Depois do "perdido" na organização do evento, ele perdeu a Medalha Pedro Ernesto, a maior honraria que a Câmara do Rio pode conceder, como revelou a coluna de Ancelmo Gois.

Autor da homenagem, o vereador Matheus Gabriel (Mobiliza) apresentou sua proposta depois de Ryan doar R$ 10 mil para um entregador carioca, cuja terceira bicicleta havia sido roubada.

Mas, depois do Rock in Rio, os vereadores votaram para cancelar a honraria. Ele contou aos fãs que tinha pegado uma gripe viral forte na véspera — mas não disse uma palavra sobre o festival.

Blitz

Em janeiro de 2024, Ryan foi abordado por policiais no bairro do Jardim Imperador, na Zona Leste de São Paulo, enquanto circulava de Lamborghini Urus.

Antes da "blitz", ele havia publicado um vídeo, por meio dos Stories, no Instagram, mostrando o painel do carro, que indicava a velocidade de 105 quilômetros por hora.

Depois, já dentro da velocidade máxima permitida, ao passar próximo a uma viatura policial, um amigo do artista, que o filmava dentro do carro, afirmou que tinha certeza que os agentes fariam a abordagem.

E não deu outra. "Os caras já reconhecem de bate-pronto", disse o cantor.

"Tá tranquilo", afirmou MC Ryan, ao descer do veículo com as mãos para o alto. Os policiais então o reconheceram — e o artista cumprimentou os agentes com um abraço. "Como passa batido Lamborghini na quebrada?", questionou, em tom irônico.

Casa de CR7

Em 2023, Ryan viralizou até na mídia portuguesa depois de "invadir" a mansão do craque Cristiano Ronaldo.

O artista e influenciador filmou e compartilhou nas redes sociais o registro que fez dentro da casa do atacante que joga no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

De acordo com a imprensa portuguesa, MC Ryan SP teve acesso à mansão situada na Quinta da Marinha, em Cascais, na região metropolitana de Lisboa.

O vídeo começa com MC Ryan SP andando pelo condomínio. Logo ele se aproxima da mansão de CR7, que passa por obras.

As imagens postadas nos stories continuam com um diálogo entre o artista e um dos pedreiros que trabalhavam no local.

"Essa é a casa do Cristiano?" pergunta MC Ryan SP.

"É" responde o trabalhador.

"Posso entrar para ver?" pede o influenciador.

Com a autorização, MC Ryan SP entra na mansão de Cristiano Ronaldo. A casa ainda está em construção, mas o pedreiro descreve cada cômodo para o brasileiro.

Ele e o pedreiro também passam pelo quarto de CR7 e Georgina Rodríguez, que tem dois banheiros e um closet gigante.

Veja também