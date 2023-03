Sábado é dia do segundo Big Fone da semana tocar; confira os detalhes

A- A+

O segundo Big Fone a tocar nesta semana - o primeiro foi na noite desta quarta-feira (1º), enviando dois brothers ao Paredão - será no próximo sábado (4), com horário ainda não definido.



Segundo Boninho anunciou em seu perfil do Instagram, a consequência do segundo toque será salvar do Paredão um dos indicados nest quarta-feira (1).



O Big Fone deverá tocar durante o programa ao vivo de sábado, programado para começar às 22h25 na Globo.

