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MÚSICA Sabrina Carpenter lança clipe de 'House Tour' com Margaret Qualley e Madelyn Cline O lançamento do vídeo ocorre dias antes da apresentação de Sabrina Carpenter como atração principal do Coachella 2026, no Empire Polo Club em Indio, Califórnia

A cantora Sabrina Carpenter lançou o clipe de House Tour, terceiro single do álbum Man’s Best Friend (2025). O vídeo conta com participações das atrizes Margaret Qualley e Madelyn Cline, que também assina a direção ao lado da artista.

Na produção, Carpenter chega a uma mansão em uma van rosa de uma empresa de limpeza com a inscrição "Pretty Girl" (garotas bonitas, em tradução livre). Em seguida, se junta às duas atrizes para uma noite que mistura festa e destruição.

As três circulam pela casa experimentando roupas, usando a piscina e ocupando os cômodos enquanto reviram o local. Em uma das cenas, o grupo leva um troféu do Grammy.

Apesar do clima inicial de festa, o clipe termina com uma virada A polícia chega à casa, mas não reage à presença das personagens. As três deixam o local na van e, ao sair, o veículo atinge um homem na rua. Mesmo assim, elas seguem o trajeto.

O lançamento do vídeo ocorre dias antes da apresentação de Sabrina Carpenter como atração principal do Coachella 2026, no Empire Polo Club em Indio, Califórnia. A cantora já havia se apresentado no evento em 2024 e retorna agora como headliner.

Nos últimos anos, Carpenter manteve uma agenda intensa de shows e lançamentos. A turnê Short ‘n Sweet começou em setembro de 2024, seguida por apresentações em festivais e novas etapas ao longo de 2025.

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