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Celebridades

Sabrina Sato aparece com look fashion P&B e calçado criado por Chanel nos anos de 1950

Apresentadora escolheu combinação de preto e branco, clássico introduzido na moda por Chanel

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Sabrina Sato chamou atenção com look fashionistaSabrina Sato chamou atenção com look fashionista - Foto: Reprodução/Instagram @sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato chamou a atenção ao aparecer com look sofisticado inspirado em Chanel. Ela escolheu três peças curingas e versáteis que facilitam combinações. Com a camisa por fora da saia, numa proposta mais descolada, incluiu jaqueta de couro preta cropped  curta e crincou com os comprimentos.

Mas o detalhe que mais chamou a atenção no look foram os acessórioso da Chanel: uma maxibolsa preta e sapatilha tipo cap toe em couro de cordeiro, na cor branca com ponta preta, da coleção Métiers d'art 2026. Completando o estilo, os cabelos soltos e lisos e uma maquiagem leve finalizada com batom nude e óculos de sol.

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Confira:

Sabrina Sato apostou na inspiração em Chanel
 
Sapatos da Chanel, inspirados no design dos anos de 1950

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