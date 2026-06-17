Sabrina Sato aparece com look fashion P&B e calçado criado por Chanel nos anos de 1950

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A apresentadora Sabrina Sato chamou a atenção ao aparecer com look sofisticado inspirado em Chanel. Ela escolheu três peças curingas e versáteis que facilitam combinações. Com a camisa por fora da saia, numa proposta mais descolada, incluiu jaqueta de couro preta cropped curta e crincou com os comprimentos.



Mas o detalhe que mais chamou a atenção no look foram os acessórioso da Chanel: uma maxibolsa preta e sapatilha tipo cap toe em couro de cordeiro, na cor branca com ponta preta, da coleção Métiers d'art 2026. Completando o estilo, os cabelos soltos e lisos e uma maquiagem leve finalizada com batom nude e óculos de sol.

Confira:

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