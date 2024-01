Sabrina Sato, Bruna Marquezine, Paolla Oliveira e mais: veja famosas que fizeram tatuagens discretas

A- A+

Há quem prefira tatuagens enormes na pele. Mas existem também pessoas que gostem mais da discrição: um desenho, um nome ou até uma frase em traços mais simples, que não chamem tanta atenção.



Entre as celebridades que optaram por designs sutis, destacam-se personalidades como a apresentadora Sabrina Sato, que, no último domingo, exibiu o coração vermelho que tem na região do cóccix — uma tatto nem sempre mostrada nas redes sociais.

A discreta tatuagem de Sabrina Sato



Sabrina Sato mostra a tatuagem na região do cóccix — Foto: Instagram

Além da apresentadora, outras famosas preferiram desenhos um mais simples. Veja alguns exemplos abaixo:

Bruna Griphao



Bruna Griphao mostra a tatuagem na região da nádega — Foto: Instagram

Também nesta semana, a atriz e ex-participante do Big Brother Brasil mostrou a pequena tatuagem “Made in Rio” (feita no Rio, em tradução para o português) que tem na nádega direita.

Selena Gomez



Selena Gomez mostra a tatuagem no pulso — Foto: Instagram

A atriz e cantora, que recentemente deu a entender nas redes sociais que vai abandonar a carreira musical, tem uma nota musical gravada no pulso que pouco mostra aos fãs. Além desta tatuagem, a artista tem outras pequenas inscrições pelo corpo.

Hailey Bieber



Hailey Bieber mostra a tatuagem no tornozelo — Foto: Instagram

A esposa do cantor canadense Justin Bieber optou por se aproximar ainda mais com o Brasil, terra natal da mãe dela, a designer Kennya Deodato. Assim, gravou “Minas Gerais” no tornozelo. Foi no estado da região Sudeste que a avó da modelo nasceu.

Grazi Massafera



Grazi Massafera mostra a tatuagem no braço — Foto: Instagram

A atriz, que atualmente grava o remake de “Dona Beja”, novela do streaming da HBO, também tem várias tatuagens discretas pelo corpo. Uma delas é a de formato de estrela que gravou em um dos braços.

Bruna Marquezine



Bruna Marquezine mostra a tatuagem na região da nádega — Foto: Instagram

A artista, que supostamente vive um romance com o modelo João Guilherme, é outra que já gravou muitas tatoos sutis. Uma das que mais se destaca, e pouco é vista, é o desenho de um coração, localizado na lateral do quadril da atriz.

Paolla Oliveira



Paolla Oliveira mostra a tatuagem no dedo — Foto: Instagram

A atriz, que tem arrancando suspiros dos fãs ao postar fotos com o amado Diogo Nogueira, cantor, também já fez várias tatuagens na pele. A que tem gravada no dedo, cuja forma também é de um coração, é uma das que mais impressiona os internautas.

