televisão Sabrina Sato comanda novo programa do GNT e Globoplay Programa tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2025

Sabrina Sato foi anunciada em um novo projeto do GNT e Globoplay nesta sexta-feira (18). Em breve começam as gravaçõesde "Sua Maravilhosa", que promete estrear no segundo semestre de 2025.

O programa é um convite para que mulheres com histórias de vida inspiradoras tenham a oportunidade de serem reconhecidas. Elas serão surpreendidas por Sabrina e sua equipe, que terão a missão de criar um momento especial para marcar uma nova fase na vida dessas mulheres.



O programa será transmitido pela GNT (Globosat News Television), canal por assinatura voltado para o público feminino, e pelo serviço de streaming Globoplay.





