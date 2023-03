Sabrina Sato compartilha mensagem sobre tomada de decisões: "A melhor é a que nos deixa em paz"

A- A+

Sabrina Sato, que se separou de Duda Nagle na última semana, depois de um relacionamento de sete anos, compartilhou uma mensagem sobre tomada de decisões em seu perfil no Instagram. No vídeo, o padre Fabio de Melo fala sobre estar em paz com as próprias escolhas. Sabrina marcou o padre e colocou o símbolo de um coração.

"A melhor decisão é aquela que nos deixa em paz, ainda que tenha sido uma decisão que gerou sofrimento e dor emocional. Se estivermos em paz, é o sinal que escolhemos de acordo com a nossa consciência, voz que Deus utiliza para nos mostrar o melhor caminho. Sempre que estivermos diante de decisões difíceis, vale perguntar: qual delas, por mais dolorosa que seja, vai me deixar em paz?" diz o padre no vídeo.

Até terminarem, Sabrina e Nagle viveram um relacionamento de sete anos marcados por altos e baixos, principalmente depois do nascimento da filha do casal, Zoe Sato Nagle, em novembro de 2018. Para além das crises, Sabrina e Duda tiveram de conviver com especulações externas e boatos que os obrigaram, vez ou outra, a falar publicamente sobre em que pé o relacionamento estava.

Os primeiros boatos

Em 2019, três anos depois do começo do namoro, surgiram boatos de que Sabrina Sato não se dava bem com Leda Nagle, sua sogra. Em entrevista o TV Fama, da RedeTV, Duda desmentiu a fofoca e assegurou que as duas tinham ótima relação.

"A Sabrina e a minha mãe se dão muito bem. Quando se encontram é só risada. Isso [intriga] é coisa de internet. Na minha época, chamava de telefone sem fio. Criam uma novela em cima de tudo e a gente só ri disso", afirmou o ator.

Crise?

No final de 2019, ficaram mais intensas as especulações de que o casal estaria em crise. No auge do bafafá, Sabrina recorreu ao Instagram para reafirmar seu amor pelo marido. "Te amo pra sempre", escreveu a apresentadora.

Em entrevista ao UOL, ela também falou sobre a vontade de subir no altar com Duda, um plano frustrado pela pandemia. "Tenho que colocar aquele vestido de noiva, morro de vontade, sempre sonhei em me casar, acho que vai ser demais. Celebrar o amor, meu amor com o Duda. Nunca passei tanto tempo com alguém....", afirmou.

Juntos, mas separados

No começo do ano passado, Duda Nagle revelou que não estava mais morando com Sabrina e com a filha, Zoe. A notícia engrossou os boatos de crise no casal, embora Duda tivesse uma explicação para as moradas diferentes: ele estava gravando uma novela na TV Record, no Rio, e por isso estava inviável ficar em São Paulo com a esposa e com a filha.

Desencontro no Réveillon

A "rádio fofoca" que girava em torno do casal ganhou mais uma pauta: Sabrina e Duda passaram a virada do ano de 2022 separados. No entanto, como sempre, o casal tinha uma boa explicação. Duda teria testado positivo para influenza e, por isso, não viajou junto com a família para a Bahia, onde Sabrina e Zoe estavam. Duda ficou no Rio de Janeiro.

Mais uma ausência

Em fevereiro, outro desencontro gerou mais especulações. Sob a alegação de que estava em meio às gravações da novela na Record, Duda Nagle não compareceu ao aniversário de Sabrina. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles, Sabrina disse que se incomodou com o fato de que Duda não havia lhe dado os parabéns nas redes sociais.

"No meu aniversário ele estava gravando no Rio de Janeiro, fiz três festas e ele não foi para nenhuma, acredita? Houve crise porque aquele 'filho da mãe' não postou nem um parabéns decente para mim no Instagram", se queixou a apresentadora.

Terapia

Em entrevista ao Fantástico, por ocasião de seu retorno à TV Globo, Sabrina confessou que seu casamento passou por momentos difíceis e disse que a terapeuta do casal havia recomendado que ambos encontrassem momentos em que pudessem curtir juntos. Ela também disse que passou a conversar mais com o marido, na tentativa de melhorar a situação.

"Eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, 'ah, vamos conversar' e eu 'calma aí que eu tenho que resolver um negocinho'. E fugia. E ficava e guardava muito pra mim", explicou.

Depois, ao GLOBO, Sato disse que o casal não só havia superado a crise mas também que estava planejando ter mais um filho. "A gente quer aumentar a família. Vamos deixar acontecer. Isso (a crise) afetou, mas a gente foi consertando, se entendendo, detectando o que estava acontecendo. Tudo sempre foi muito conversado, com muito respeito. Agora estamos curtindo, vivendo, aproveitando", disse.

O fim

Na última terça-feira, coube a Duda Nagle fazer um post no Instagram que avisava sobre o fim de seu casamento com Sabrina Sato. O ator citou "valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar" como um dos motivos do término. Na legenda, escreveu a oração "Pai nosso". E disse que não pretende mais falar sobre este assunto.

Sabrina também se pronunciou. Leia o texto completa da apresentadora sobre o término:

"Eu gostaria que durasse para sempre, mas o 'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda e eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o amor e o respeito sempre vão prevalecer".

