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TELEVISÃO Sabrina Sato se aproxima das relações entre pessoas e cachorros em novo programa da GNT A apresentadora diz que "Dog House Brasil" emociona porque fala de encontros reais, de segundas chances e de um amor incondicional

Existe uma espécie de intimidade particular na relação entre pessoas e cachorros: um vínculo construído menos pelas palavras do que pelos gestos, pela convivência e por uma sintonia que nem sempre se explica.

É a partir desse encontro, tão cotidiano quanto revelador, que Sabrina Sato se aproxima de novas histórias em “Dog House Brasil”, programa que leva para a televisão diferentes formas de afeto, identificação e pertencimento. A produção chega ao GNT e ao Globoplay no próximo dia 8 de outubro. “É um programa que emociona porque fala de encontros reais, de segundas chances e de um amor incondicional”, valoriza Sabrina.

O programa acompanha encontros emocionantes e a jornada de adoção de cães resgatados. O público irá se deparar com uma jornada de cães resgatados em busca do "match" perfeito. Uma equipe de especialistas vai entrar em cena para cruzar as histórias dos doguinhos com as das famílias inscritas, preparando o terreno para um encontro ideal, cheio de responsabilidade e de tentativas sinceras de fazer tudo dar certo.

“Logo no início, meu coração falou mais alto. Sempre acreditei que um bichinho tem o poder de transformar uma família, assim como uma família também pode transformar a vida deles também”, afirma a apresentadora.

Entre os profissionais que integram o elenco estão Luli Sarraf, médica veterinária, publicitária e presidente da ONG Celebridade Vira-lata e representante da ONG Natureza em Forma, e Dante Camacho, adestrador com mais de três décadas de carreira focado em adestramento positivo e comportamento animal.

O time conta ainda com a energia e a expertise das médicas veterinárias Gi Martins, dedicada aos resgates e ao cuidado clínico, e Gabi Sousa, que une a medicina veterinária ao adestramento.

Para fechar o grupo responsável pela ponte amorosa entre cães e adotantes, estão Carol Rodrigues, especialista no direcionamento das adoções e atuante na ONG Desabandone, e Léo Duarte, veterinário e influenciador que agrega conhecimento técnico e engajamento para a causa. “Mais do que acompanhar adoções, vamos contar histórias de conexão, de afeto e de recomeços”, aponta Sabrina.

Além de comandar a produção de encontros e adoção de cães resgatados, Sabrina vai estrelar um micro reality vertical. Os conteúdos, feitos especialmente para serem consumidos nas redes sociais, vão mostrar a rotina da apresentadora com os seus cães em episódios curtos, de cerca de dois minutos.

Tudo será contado sob a ótica dos próprios cachorros de estimação da artista: Bupi, Maui, Coco, Lucky e Belinha. Os episódios serão postados no perfil do GNT, no Globopop e no Globoplay. “Nossa família ama cachorros. Temos mais de cinco cachorros e cada um deles tem uma história muito especial na nossa família”, revela.

“Dog House Brasil” – Estreia dia 8 de outubro, no GNT.

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