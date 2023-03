Sabrina Sato e Duda Nagle: relembre a trajetória do casal em 11 atos

A- A+

Até terminarem, na última terça-feira (21), Sabrina Sato e Duda Nagle viveram um relacionamento de sete anos marcados por altos e baixos, principalmente depois do nascimento da filha do casal, Zoe Sato Nagle, em novembro de 2018. Para além das crises, Sabrina e Duda tiveram de conviver com especulações externas e boatos que os obrigaram, vez ou outra, a falar publicamente sobre em que pé o relacionamento estava.

O começo

Sabrina e Duda já se conheciam por se cruzarem em eventos, mas nunca haviam conversado com mais profundidade até 2016. Foi o ator quem tomou a iniciativa de mandar um inbox para a pretendida.

"Eu já tinha mandado dois 'oi' cheio de mistério e ela não respondeu. A gente já se conhecia de situações sociais, aquele papo de 20 segundos. A Sabrina sempre tinha uma camada de gente em volta dela. Eu mandei mensagem e ela me ignorou. Deu um tempo e ela começou a curtir as minhas fotos, 'opa, que legal'. Me enchi de coragem de novo e mandei outro oi. Aí, dessa vez, ela respondeu", contou Duda ao programa "Encontro", então apresentado por Fátima Bernardes.

Depois do approach on-line, a coisa evoluiu. Eles tinham o mesmo personal trainer e passaram a treinar juntos. No programa Saia Justa, do GNT, Sabrina deu detalhes de uma situação engraçada que ocorreu na troca de mensagens com Duda nesta época:

"Estava curtindo ele nas redes sociais, queria pegar. Mandei pra ele assim por direct: 'e aí, quando a gente vai transar?' (risos).... 'quer dizer: corretor automático', mandei emojis envergonhados. O certo era 'quando a gente vai treinar", lembrou Sabrina.

Namorando pra valer

Em abril de 2016, Sabrina Sato assumiu publicamente que estava vivendo um romance com o ator. "Estou muito feliz com ele, ele é muito incrível, muito legal, superinteligente, tem humor. A gente se dá muito bem. Apaixonada eu estou, senão não estaria com ele", disse a ex-BBB ao portal R7, à época. Até a mãe de Sabrina, Dona Kika, se rendeu aos encantos de Nagle. "Achei ele uma gracinha, ele é parecido com a gente. Já fez até churrasco para nós e até serviu a gente. É uma pessoa simples, bonzinho, alegre. Adorei ele", disse Kika.

O noivado

Menos de dois anos depois de oficializarem o namoro, Duda e Sabrina ficaram noivos. O anúncio foi feito pelo rapaz em suas redes sociais. "Agora é oficial! Te amo muito, minha noiva!!!!", escreveu o noivo.

A jornalista Leda Nagle, mãe de Duda, falou sobre a nova integrante da família: "Eu não imaginei que a Sabrina Sato fosse essa moça de família. (risos) A família anda sempre junta, ela tá sempre 'minha irmã, minha mãe'. E é isso. Só que eu não sabia que era possível isso com esse furacão que é a Sabrina Sato. E eu não conhecia. Depois que saiu nos jornais eu comecei a ouvir à beça. Mas só coisa boa", disse Leda.

O nascimento de Zoe

No dia 30 de abril de 2018, Sabrina Sato anunciou em seu perfil no Instagram que estava grávida. "Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade", escreveu a apresentadora. "Papai e mamãe já te amam mais que tudo", concluiu.

Era uma gravidez de risco por conta de um descolamento ovular, e Sabrina chegou a ficar internada para tratar do problema. Mas deu tudo certo e Zoe Sato Nagle nasceu saudável no dia 29 de novembro de 2018.

Os primeiros boatos

Em 2019, surgiram boatos de que Sabrina Sato não se dava bem com Leda Nagle, sua sogra. Em entrevista o TV Fama, da RedeTV, Duda desmentiu a fofoca e assegurou que as duas tinham ótima relação.

"A Sabrina e a minha mãe se dão muito bem. Quando se encontram é só risada. Isso [intriga] é coisa de internet. Na minha época, chamava de telefone sem fio. Criam uma novela em cima de tudo e a gente só ri disso", afirmou o ator.

Crise?

No final de 2019, ficaram mais intensas as especulações de que o casal estaria em crise. No auge do bafafá, Sabrina recorreu ao Instagram para reafirmar seu amor pelo marido. "Te amo pra sempre", escreveu a apresentadora.

Em entrevista ao UOL, ela também falou sobre a vontade de subir no altar com Duda, um plano frustrado pela pandemia. "Tenho que colocar aquele vestido de noiva, morro de vontade, sempre sonhei em me casar, acho que vai ser demais. Celebrar o amor, meu amor com o Duda. Nunca passei tanto tempo com alguém....", afirmou.

Juntos, mas separados

No começo do ano passado, Duda Nagle revelou que não estava mais morando com Sabrina e com a filha, Zoe. A notícia engrossou os boatos de crise no casal, embora Duda tivesse uma explicação para as moradas diferentes: ele estava gravando uma novela na TV Record, no Rio, e por isso estava inviável ficar em São Paulo com a esposa e com a filha.

Desencontro no Réveillon

A "rádio fofoca" que girava em torno do casal ganhou mais uma pauta: Sabrina e Duda passaram a virada do ano de 2022 separados. No entanto, como sempre, o casal tinha uma boa explicação. Duda teria testado positivo para influenza e, por isso, não viajou junto com a família para a Bahia, onde Sabrina e Zoe estavam. Duda ficou no Rio de Janeiro.

Mais uma ausência

Em fevereiro, outro desencontro gerou mais especulações. Sob a alegação de que estava em meio às gravações da novela na Record, Duda Nagle não compareceu ao aniversário de Sabrina. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles, Sabrina disse que se incomodou com o fato de que Duda não havia lhe dado os parabéns nas redes sociais.

"No meu aniversário ele estava gravando no Rio de Janeiro, fiz três festas e ele não foi para nenhuma, acredita? Houve crise porque aquele 'filho da mãe' não postou nem um parabéns decente para mim no Instagram", se queixou a apresentadora.

Terapia

Em entrevista ao Fantástico, por ocasião de seu retorno à TV Globo, Sabrina confessou que seu casamento passou por momentos difíceis e disse que a terapeuta do casal havia recomendado que ambos encontrassem momentos em que pudessem curtir juntos. Ela também disse que passou a conversar mais com o marido, na tentativa de melhorar a situação.

"Eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, 'ah, vamos conversar' e eu 'calma aí que eu tenho que resolver um negocinho'. E fugia. E ficava e guardava muito pra mim", explicou.

Depois, ao GLOBO, Sato disse que o casal não só havia superado a crise mas também que estava planejando ter mais um filho. "A gente quer aumentar a família. Vamos deixar acontecer. Isso (a crise) afetou, mas a gente foi consertando, se entendendo, detectando o que estava acontecendo. Tudo sempre foi muito conversado, com muito respeito. Agora estamos curtindo, vivendo, aproveitando", disse.

O fim

Na última terça-feira, coube a Duda Nagle fazer um post no Instagram que avisava sobre o fim de seu casamento com Sabrina Sato. O ator citou "valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar" como um dos motivos do término. Na legenda, escreveu a oração "Pai nosso". E disse que não pretende mais falar sobre este assunto.

Veja também

k-pop Compositora brasileira é creditada na próxima faixa-título do Kep1er