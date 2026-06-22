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FAMOSOS Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez: "Nosso amor chamou e floresceu" Novidade foi compartilhada em uma publicação conjunta feita pelo casal nas redes sociais

A apresentadora e empresária Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes estão à espera do primeiro filho juntos.



A novidade foi compartilhada em uma publicação conjunta feita pelo casal nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (22).



"O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo", escreveu Sabrina Sato, que já é mãe de Zoe, de 7 anos, fruto de relacionamento com o também ator Duda Nagle.

No vídeo em que anunciam a chegada do bebê, Zoe narra:

"Zezé [Nicolas Prattes] vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. Ê, mãe, você tá sempre na frente, né?", brinca a pequena.

Reação dos famosos

A notícia rapidamente tomou conta das redes sociais e recebeu milhares de mensagens de carinho. Entre os comentários, diversos famosos celebraram a novidade.

Juliette escreveu: "Que lindo."

Já Giovanna Lancellotti comemorou com um animado "Viva!".

A mãe da apresentadora, Kika Sato, também deixou sua mensagem de felicidade: "Que lindo! Parabéns a Zoe, Sá e Nicolas! Que venha com muita saúde."

Uma nova fase após momentos difíceis

A gestação acontece em um momento especialmente significativo para Sabrina e Nicolas. Em novembro de 2024, a apresentadora revelou que havia perdido o bebê que esperava com o ator quando estava na 11ª semana de gravidez.

Meses depois, em entrevista à revista Glamour, Sabrina contou que enfrentou mais de uma perda gestacional no mesmo período.

Segundo ela, foram momentos difíceis marcados por internações, procedimentos médicos e um processo de luto vivido de forma reservada.

"Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso", declarou na ocasião.

Agora, o casal celebra uma nova etapa ao lado de Zoe, que, pelo visto, mal pode esperar para assumir seu novo papel de irmã mais velha.



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