Famosos Sabrina Sato faz 45 anos e ganha declaração do marido: "Você tem uma luz que melhora o mundo" Na homenagem, o ator comparou Sabrina ao mar, citando a ligação da apresentadora com a água

A apresentadora Sabrina Sato completa 45 anos nesta quarta-feira, 4, e começou a data com uma surpresa especial do marido, Nicolas Prattes. Logo pela manhã, o ator publicou um vídeo com registros íntimos do casal acompanhado de um longo texto apaixonado, escrito enquanto Sabrina ainda dormia.

Na mensagem, Nicolas descreveu a esposa como alguém capaz de transformar ambientes e pessoas ao redor. "Você tem uma luz que melhora o mundo. A minha vida é melhor com você", escreveu, antes de relembrar, em tom quase cinematográfico, o primeiro encontro e o instante em que percebeu que estava apaixonado.

'Você transforma o mundo'

Na homenagem, o ator comparou Sabrina ao mar, citando a ligação da apresentadora com a água, o samba e a energia que carrega. Ele exaltou não só a mulher por quem se apaixonou, mas também os vários papéis que ela exerce: mãe, esposa, parceira de vida e mulher apaixonada pela existência.

"Basta um sorriso seu de segundos para mudar completamente o meu dia", afirmou Nicolas, que encerrou o texto celebrando o amor sereno que compartilham e chamando Sabrina de "minha predestinada".





A apresentadora fez questão de responder nos comentários, declarando-se sortuda por ter o ator ao seu lado: "Meu amor da vida toda e de outras." A mãe de Nicolas, Giselle Prattes, também deixou uma mensagem carinhosa, desejando felicidade e uma vida repleta de coisas boas à nora.

Lembre como começou a história de amor

Embora já se conhecessem, Sabrina e Nicolas se aproximaram de vez no fim de 2023. A interação começou de forma discreta pelas redes sociais e ganhou força após uma mensagem enviada pelo ator no Natal. Pouco depois, os rumores de romance surgiram às vésperas do Carnaval de 2024, quando os dois foram vistos juntos no Rio de Janeiro.

Na época, Sabrina desconversou sobre o assunto, mas a relação evoluiu rapidamente. Em setembro, durante participação no Domingão com Huck, Nicolas surpreendeu ao se referir à apresentadora como "noiva". Dias depois, ela exibiu o anel de noivado no programa Mais Você, celebrando o novo capítulo ao lado de Ana Maria Braga.

Casamento e momentos delicados

O casamento ocorreu em 10 de janeiro de 2025, marcando oficialmente a união do casal. Anteriormente, em novembro de 2024, Sabrina e Nicolas anunciaram a espera do primeiro filho juntos, mas a apresentadora sofreu uma perda gestacional na 11ª semana.

Ao falar sobre o assunto, Sabrina destacou a importância de compartilhar experiências difíceis. "Perder uma gestação é uma dor profunda, mas também é um momento que ensina muito sobre resiliência e amor", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Agora, aos 45 anos, Sabrina Sato vive uma fase intensa na vida profissional. Atual rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, ela segue conciliando ensaios, compromissos de trabalho e a maternidade. A apresentadora é mãe de Zoe, de 7 anos, fruto do relacionamento anterior com Duda Nagle.

