Sabrina Sato, Marquezine, João Guilherme: artistas marcam presença em sorteio das escolas de samba

O evento que definiu a ordem dos desfiles das escolas de samba para o carnaval 2025 — primeira vez em que será realizado em três noites — foi marcado pela presença de vários artistas na área vip da Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio. Primeiro sorteio sob a gestão de Gabriel David, eleito presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) em abril, foi também o primeiro aberto ao público.

Rainha de bateria da Vila Isabel, Sabrina Sato marcou presença na festa, subiu no palco e também tirou fotos ao lado do patrono da escola, o contraventor Capitão Guimarães. Pelo Instagram, ela também compartilhou cliques ao lado do namorado, o ator Nicolas Prattes, feitos na sacada do hotel Copacabana Palace.

Sabrina Sato e o namorado, Nicolas Prattes, em clique feito antes de a rainha de bateria da Vila Isabel partir para a Cidade do Samba (Foto: Instagram/Reprodução)

Também ligada ao carnaval, a atriz Giovanna Lancellotti — primeira-dama da Liesa, já que é noiva de Gabriel David — completou 31 anos na última terça-feira e chegou ao sorteio numa van, com outros artistas, com trajes dignos de uma comemoração.

Com um vestido azul brilhante, que combinava com sua maquiagem, ela foi tietada pelos amigos durante a noite, com quem posou para várias fotos. Após apresentação da Viradouro, campeã em 2024, e do Samba da Volta, Gabriel registrou a saída do casal da Cidade do Samba já na madrugada, depois das 2h da manhã.

MC Rebecca, Sabrina Sato, Giovanna Lancellotti e Jeniffer Dias: área vip da Cidade do Samba repleta de artistas (Foto: Instagram/Reprodução)

Se o protagonismo da noite seria da cerimônia que definiria a ordem dos sorteios, comandada por Milton Cunha e Regina Casé, os atores Bruna Marquezine e João Guilherme, este filho do cantor Leonardo, também curtiram a noite carnavalesca — rumores dão conta de que os dois seriam o novo casal do momento.

Entre os presentes ainda estava a cantora Rebecca, a ex-BBB Giovanna Pitel, e os atores Jonathan Azevedo, João Vitor Silva, Polly Marinho, Maicon Rodrigues, Jeniffer Dias e Lucas Leto.

