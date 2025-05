A- A+

REALITY "Minha Mãe com Seu Pai" valoriza trajetória de Sabrina Sato à frente de realities Apresentadora, que ficou conhecida do público a partir do BBB 3, comanda reality da Globoplay

De uma forma ou de outra, Sabrina Sato sempre tem a sensação de volta às origens ao encabeçar um novo projeto na tevê. A apresentadora, que surgiu para o grande público durante a terceira edição do “Big Brother Brasil”, costuma estar constantemente atrelada aos realities shows.



Esse clima de nostalgia, no entanto, não é apenas por sua experiência no “BBB”. Mas também toda a sua vivência pessoal e familiar.

“Eu sou nascida em reality show. Não estou falando nem do ‘Big Brother’, mas da minha casa mesmo. Cresci em um ambiente cheio de troca, com pais psicólogos, fazendo terapia desde criança. Então isso mexe comigo”, explica a apresentadora, que comanda o novíssimo “Minha Mãe com Seu Pai”, original Globoplay.

No programa, pais e mães solteiros, inscritos por seus filhos, são desafiados a dar uma nova chance ao amor.



Os pretendentes – confinados em uma mansão na região oceânica de Niterói – participam de dinâmicas e encontros românticos, sempre orientados por especialistas, que têm a função de vigiar e influenciar as escolhas amorosas.



Mas, para a surpresa deles, esses especialistas são, na verdade, seus próprios filhos.

“Não existe idade para ir atrás de um grande amor e de se reinventar. A mistura de vergonha alheia com torcida é o que deixa tudo mais divertido. São vários sentimentos em jogo, tanto dos pais quanto dos filhos. A gente se coloca no lugar de ambos enquanto assiste”, aponta.

Conhecida por ser acolhedora e carismática, Sabrina fez questão de se aproximar dos participantes ao longo das gravações. Ela, inclusive, distribuía conselhos aos mais engessados e tímidos.





“Teve uma participante, a Alessandra… eu tive de chamá-la para conversar porque percebi que estava se segurando demais. Ela estava morrendo de vontade de beijar o cara, com tesão mesmo, mas com medo do julgamento, com medo de sofrer. E aí eu falei: ‘Você pode estar perdendo o homem da sua vida’. Às vezes a gente tem que se jogar, viver esse amor”, valoriza.



Aos 44 anos, Sabrina tem se permitido viver suas emoções e vontades intensamente.



A apresentadora, que colhe os frutos de um amadurecimento profissional e pessoal nos últimos anos, está cada vez mais desligada de julgamentos, fofocas e opiniões alheias.



“Tenho mais de 40, mas a cabeça de 25. Estava vivendo esse momento de ter coragem de me jogar, de me lembrar que a gente tem de ser feliz agora. Esse programa tem tudo a ver comigo. A sociedade precisa lembrar que a pessoa com 40+ sente tesão, tem desejo, está começando a vida. A gente erra, acerta, desce até o chão… e merece viver isso plenamente. Pai e mãe também gozam e têm desejo”, defende.

Renovação no amor

À frente do programa “Minha Mãe com Seu Pai”, Sabrina Sato nem pensa na ideia de participar de um reality show de namoro.



Há pouco mais de um ano, ela vive um relacionamento com o ator Nicolas Prattes, 16 anos mais jovem.

Crédito: Divulgação

A diferença de idade, porém, nunca foi um entrave para o desenvolvimento da relação, que foi oficializada em janeiro deste ano.



“Não é todo dia que a gente encontra um Nicolas Prattes na vida, né? Quando encontra, tem de agarrar e dar o nosso melhor. É fácil dizer isso, mas, claro, quando a gente tem filhos, tudo muda. Toda mãe, todo pai sabe que, por mais apaixonados que estejamos, a nossa primeira preocupação é sempre com os filhos”, afirma.



Sabrina é mãe da pequena Zoe, de 6 anos, fruto de sua relação com o ator Duda Nagle. Antes de engatar um romance com Nicolas, a apresentadora estava pessimista sobre o futuro de sua vida amorosa.

"Eu achava que não ia encontrar ninguém mesmo, não era mais meu foco. Acho que tem muito disso nesses pais do reality. Eu estava focada no meu trabalho, pensando em outras coisas. Dizia para todo mundo que não queria mais namorar”, relembra.

Veja também