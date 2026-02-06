Sabrina Sato mostra sua rotina na folia no programa "Carnaval da Sabrina", no GNT e Globoplay

A- A+

Sabrina Sato é do tipo incansável. Queridinha da publicidade e sempre envolvida ou pensando em um novo projeto para a tevê, ela assume que adora os momentos em que pode misturar trabalho e diversão.



E desde 2022, Sabrina aglutina compromissos profissionais, rotina pessoal e toda sua dedicação à folia de Momo no “Carnaval da Sabrina”, série documental produzida pelo GNT e Globoplay.



Rainha de Bateria da Escola de Samba Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da tradicional Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, a produção de seis episódios exibe o cotidiano exaustivo para dar conta dos ensaios nas duas cidades e da confecção das fantasias que ela usará nos desfiles principais.



“Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses mais loucos do ano para mim. Mas é uma correria boa e que me faz muito feliz. Sempre amei o Carnaval. Encontrar o meu lugar e ser abraçada pelas comunidades da Vila e da Gaviões é algo que eu valorizo muito. Por isso, faço questão de ser uma rainha presente”, destaca.



Ótimo momento

Aos 45 anos recém-completados e vivendo um dos melhores momentos de sua vida pessoal e profissional, a temporada de 2026 do programa divide com o público um lado mais íntimo do cotidiano da apresentadora, mostrando sua relação com o marido, o ator Nicolas Prattes, e as brincadeiras com a pequena Zoé, sua filha de sete anos.



“Na temporada do ano passado, a gente casou. Minha equipe teve de criar não só minhas fantasias para os desfiles, mas também meu vestido de casamento. Agora, os episódios mostram a dinâmica familiar e acho que ficou tudo bem divertido e real”, explica.



As sequências mais surpreendentes, entretanto, focam nos cuidados e na bagunça feita pelos cachorros da apresentadora: Bupi, Maui, Coco, Lucky e Belinha. Com os cinco correndo pela casa e destruindo os móveis.



“Antes de qualquer visita chegar, a gente esconde tudo o que está comido. É sofá comido, não tem um móvel que não esteja comido. Todos os livros, todas as revistas, tudo comido”, conta, entre risos.

Envolvida com diversos projetos de forma paralela, como o programa de viagens “Essa Eu Quero Ver” e o recente “Sua Maravilhosa”, ambos do GNT, Sabrina acabou de gravar a segunda temporada do reality “Minha Mãe com Seu Pai”, parceria entre a Globo e o Multishow que fez sucesso no ano passado.



O lançamento da dinâmica onde pais e mães solteiros, inscritos por seus filhos, são desafiados a dar uma nova chance ao amor será o foco da apresentadora assim que a folia chegar ao fim.



“A questão geracional faz com que o programa seja diferente. Já apresentei outros formatos que falavam de relacionamento, mas esse tem um componente que é a diferença de geração, a maneira como pais e filhos flertam e se relacionam amorosamente. É muito bom poder falar para toda a família e mostrar que pais e mães podem e devem ser felizes no amor”, valoriza.

Reviravolta

Natural de Penápolis, pequena cidade do interior de São Paulo, Sabrina sempre quis estar na tevê. De forma tímida, no início dos anos 2000, fez figuração em novelas e participou do balé do “Domingão do Faustão”.



A virada veio em 2003, quando conseguiu mostrar seu sotaque carregado e o potencial de seu carisma como participante do “Big Brother Brasil”. Embora não tenha ganhado o prêmio milionário, caiu nos braços do público. Por uma década, foi integrante da trupe do “Pânico” em emissoras como Rede TV! e Band.



Na sequência, resolveu brilhar sozinha na Record, onde apresentou por oito anos um programa com seu nome e se tornou um dos maiores salários da tevê.



“Fui muito bem acolhida e feliz na Record. Mas chegou um momento em que eu precisava seguir por novos caminhos e possibilidades”, garante.



Em 2022, assinou com o Grupo Globo, onde vem alternando projetos na emissora aberta, tevê paga e streaming. “Toda hora surge um projeto diferente e instigante. Estou feliz e aproveitando muito a chance de chegar ao público de tantas formas diferentes”, valoriza.

SERVIÇO

“Carnaval da Sabrina” – GNT e Globoplay – quintas, às 22h.

