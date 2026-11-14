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FAMOSOS Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelam nome do filho; veja explicação O anúncio da gravidez foi feito no último mês de junho, e atualmente a apresentadora está no 8.º mês de gestação

Grávida, Sabrina Sato revelou o nome do filho que está esperando com Nicolas Prattes: Rio. O anúncio foi feito em um vídeo postado em conjunto pelo casal, no qual Zoe, filha de Sabrina que tem sete anos de idade, comenta sobre os motivos da escolha.

"Rio é movimento, Rio é liberdade - e algumas outras coisas. Rio também é de 'rir'. Adoro nomes curtinhos, fáceis de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor!", diz a pequena, que ainda brinca com o nome da cidade Rio de Janeiro. Ao fundo, a trilha sonora traz a música O Rio, de Marisa Monte.

"Já te amamos muito, Rio", escreveu Sabrina Sato na publicação. "Nosso menino, Rio", publicou Prattes. O relacionamento entre os dois foi assumido no início do ano de 2024. O anúncio da gravidez foi feito no último mês de junho, e atualmente a apresentadora está no 8.º mês de gestação.

Zoe é filha do relacionamento anterior de Sabrina, com o ator Duda Nagle. Os dois estiveram juntos por cerca de sete anos, entre 2016 e 2023.

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