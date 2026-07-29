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FAMOSOS Sabrina Sato relembra dia que descobriu câncer do pai e faz alerta: "Não deixem o medo adiar" Omar Rahal foi diagnosticado com tumor no pâncreas no ano passado

Depois da alta do pai, Omar Rahal, internado por causa de um câncer, Sabrina Sato fez uma série de posts no Instagram para conscientizar seus seguidores sobre a importância do diagnóstico precoce e cuidados de rotina com a saúde. Em vídeos ao lado do oncologista Fernando Maluf, ela relembrou o dia em que recebeu a notícia do câncer de pâncreas do pai, no ano passado.

“Tem dias que mudam a nossa vida para sempre. Eu nunca vou esquecer quando recebi a notícia. Estava gravando um programa, comecei a perceber um clima diferente nas mensagens da família e das pessoas que estavam comigo. No carro, o Nicolas me contou. Naquele instante, parecia que o chão tinha desaparecido”, diz ela na legenda do post.

No vídeo, o médico explicou melhor a doença ("o câncer de pâncreas é uma das doenças mais agressivas e encontrar precocemente é uma rara felicidade que melhora muito as chances de cura") e as melhores formas de diagnosticá-la:

"A gente tem exames, que chamamos popularmente chamamos de preventivos. Mamografia e ultrassom de mama para diagnóstico precoce do câncer de mama. A partir dos 40 anos, o exame de papanicolau para o diagnóstico precoce do câncer do colo de útero, prevenido com vacina e tem vacina no SUS. Colonoscopia que é um exame que vê o intestino e tria pequenos pólipos que, se não são retirados, podem virar um câncer, a partir dos 45 anos, para homens e mulheres", disse o médico, listando ainda o exame de toque retal para detecção de anomalias na próstata e tomografia de tórax para que fuma.

O médico disse ainda que o "estilo de vida é muito mais importante do que a genética". A hereditariedade responde, segundo ele, a cerca de 10% dos casos de câncer.

"Os 90% ou são causa desconhecida ou estilo de vida", disse ele, listando exercícios físicos (pelo menos 30 minutos) como de máxima importância, algo que Sabrina diz estar fazendo todos os dias mesmo grávida, e o controle de peso, além de dietas balanceadas com verduras, legumes e carnes magras.

Não fumar (inclusive dispositivos eletrônicos popularmente conhecidos como vape) é de máxima importância, além do consumo mínimo de álcool.

"Protetor solar é importante e vacinação", diz o médico, listando as vacinas de HPV e hepatite.

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