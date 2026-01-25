Sabrina Sato vai comemorar seus 45 anos com baterias da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel
Modelo e apresentadora tem se destacado nos ensaios da escola da Zona Norte do Rio
Chegando à reta final da preparação para o Carnaval 2026, Sabrina Sato não vai interromper sua ro ina no samba nem para comemorar seu aniversário. Pelo contrário: a apresentadora do "Carnaval da Sabrina", exibido pelo GNT e Globoplay, vai convidar ritmistas das duas escolas pelas quais desfilará este ano, a Unidos de Vila Isabel, do Rio, e Gaviões da Fiel, de São Paulo, para embalar a comemoração pelos seus 45 anos.
A festa foi para o dia 8 de fevereiro, no Rio, logo após o último ensaio técnico da Vila Isabel e do tradicional Baile da Vogue, que acontece na noite anterior, no sábado (7/2).
Na data oficial, 4 de fevereiro, Sabrina estará em mais um ensaio de rua na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel, que todas as quartas-feiras tem atraído uma multidão ao bairro da Zona Norte do Rio.
Leia também
• Rod Stewart detona Trump por comentários sobre tropas da OTAN no Afeganistão
• Robbie Williams quebra recorde dos Beatles com novo álbum no topo das paradas britânicas
• Lágrimas, fisioterapia e dor: entenda drama de Gracyanne Barbosa para voltar a sambar neste carnaval
A ideia é transformar o aniversário em uma verdadeira exaltação ao samba, refletindo o momento especial que a apresentadora vive à frente das agremiações.
Essa rotina é mostrada nos seis episódios de "Carnaval da Sabrina", em sua quinta temporada, com os detalhes de sua preparação como rainha das escolas carioca e paulistana.
— O “Carnaval da Sabrina” não é só sobre a nossa correria, as fantasias ou os desfiles. É sobre cultura, pertencimento e emoção. É um programa que mostra a grandiosidade do carnaval, a responsabilidade e a alegria de estar na Avenida, o dia a dia dos barracões, o trabalho dos artesãos, carnavalescos, costureiros e ritmistas, e principalmente o amor da comunidade pelas escolas de samba – diz Sabrina.
Esse ano, a Vila Isabel homenageia Heitor dos Prazeres, com o enredo "Macumbembê, samborembá: sonhei que um sambista sonhou a África", assinado por Leonardo Bora e Gabriel Haddad, mostrando na Avenida as muitas facetas do artista, desde sua iniciação na música e no candomblé, através do tio, o precursor do carnaval Hilário Jovino, que o levou à casa das tias baianas da Praça Onze, como a célebre Tia Ciata.