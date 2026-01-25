A- A+

celebridades Sabrina Sato vai comemorar seus 45 anos com baterias da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel Modelo e apresentadora tem se destacado nos ensaios da escola da Zona Norte do Rio

Chegando à reta final da preparação para o Carnaval 2026, Sabrina Sato não vai interromper sua ro ina no samba nem para comemorar seu aniversário. Pelo contrário: a apresentadora do "Carnaval da Sabrina", exibido pelo GNT e Globoplay, vai convidar ritmistas das duas escolas pelas quais desfilará este ano, a Unidos de Vila Isabel, do Rio, e Gaviões da Fiel, de São Paulo, para embalar a comemoração pelos seus 45 anos.

A festa foi para o dia 8 de fevereiro, no Rio, logo após o último ensaio técnico da Vila Isabel e do tradicional Baile da Vogue, que acontece na noite anterior, no sábado (7/2).

Na data oficial, 4 de fevereiro, Sabrina estará em mais um ensaio de rua na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel, que todas as quartas-feiras tem atraído uma multidão ao bairro da Zona Norte do Rio.

A ideia é transformar o aniversário em uma verdadeira exaltação ao samba, refletindo o momento especial que a apresentadora vive à frente das agremiações.

Essa rotina é mostrada nos seis episódios de "Carnaval da Sabrina", em sua quinta temporada, com os detalhes de sua preparação como rainha das escolas carioca e paulistana.

— O “Carnaval da Sabrina” não é só sobre a nossa correria, as fantasias ou os desfiles. É sobre cultura, pertencimento e emoção. É um programa que mostra a grandiosidade do carnaval, a responsabilidade e a alegria de estar na Avenida, o dia a dia dos barracões, o trabalho dos artesãos, carnavalescos, costureiros e ritmistas, e principalmente o amor da comunidade pelas escolas de samba – diz Sabrina.

Esse ano, a Vila Isabel homenageia Heitor dos Prazeres, com o enredo "Macumbembê, samborembá: sonhei que um sambista sonhou a África", assinado por Leonardo Bora e Gabriel Haddad, mostrando na Avenida as muitas facetas do artista, desde sua iniciação na música e no candomblé, através do tio, o precursor do carnaval Hilário Jovino, que o levou à casa das tias baianas da Praça Onze, como a célebre Tia Ciata.

Veja também