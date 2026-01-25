Dom, 25 de Janeiro

celebridades

Sabrina Sato vai comemorar seus 45 anos com baterias da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel

Modelo e apresentadora tem se destacado nos ensaios da escola da Zona Norte do Rio

Presença da rainha de bateria da Vila, Sabrina Sato, no ensaio realizado em dezembro no Morro dos Macacos  - Foto: Divulgação/Vila Isabel

Chegando à reta final da preparação para o Carnaval 2026, Sabrina Sato não vai interromper sua ro ina no samba nem para comemorar seu aniversário. Pelo contrário: a apresentadora do "Carnaval da Sabrina", exibido pelo GNT e Globoplay, vai convidar ritmistas das duas escolas pelas quais desfilará este ano, a Unidos de Vila Isabel, do Rio, e Gaviões da Fiel, de São Paulo, para embalar a comemoração pelos seus 45 anos.

A festa foi para o dia 8 de fevereiro, no Rio, logo após o último ensaio técnico da Vila Isabel e do tradicional Baile da Vogue, que acontece na noite anterior, no sábado (7/2).

Na data oficial, 4 de fevereiro, Sabrina estará em mais um ensaio de rua na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel, que todas as quartas-feiras tem atraído uma multidão ao bairro da Zona Norte do Rio.

A ideia é transformar o aniversário em uma verdadeira exaltação ao samba, refletindo o momento especial que a apresentadora vive à frente das agremiações.

Essa rotina é mostrada nos seis episódios de "Carnaval da Sabrina", em sua quinta temporada, com os detalhes de sua preparação como rainha das escolas carioca e paulistana.

— O “Carnaval da Sabrina” não é só sobre a nossa correria, as fantasias ou os desfiles. É sobre cultura, pertencimento e emoção. É um programa que mostra a grandiosidade do carnaval, a responsabilidade e a alegria de estar na Avenida, o dia a dia dos barracões, o trabalho dos artesãos, carnavalescos, costureiros e ritmistas, e principalmente o amor da comunidade pelas escolas de samba – diz Sabrina.

Esse ano, a Vila Isabel homenageia Heitor dos Prazeres, com o enredo "Macumbembê, samborembá: sonhei que um sambista sonhou a África", assinado por Leonardo Bora e Gabriel Haddad, mostrando na Avenida as muitas facetas do artista, desde sua iniciação na música e no candomblé, através do tio, o precursor do carnaval Hilário Jovino, que o levou à casa das tias baianas da Praça Onze, como a célebre Tia Ciata.

