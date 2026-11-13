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Famosos Sabrina Sato vira sócia de projeto de futebol feminino e sofre com má fase do Corinthians À espera do segundo filho, apresentadora será o rosto à frente do A Torcida Delas

Sabrina Sato é referência de carnaval, de TV, de entretenimento e, agora, também vai atuar em prol do futebol feminino. A apresentadora, dançarina e modelo foi anunciada, nesta sexta, como "capitã" do projeto A Torcida Delas, que tem como objetivo celebrar as mulheres do esporte e ser um espaço para o crescimento da comunidade que acompanha e torce por elas.

Sabrina é uma das sócias do projeto ao lado da produtora Conspiração e do Grupo Dreamers e será o rosto à frente da iniciativa. Ela irá aparecer nos eventos e nas redes sociais do A Torcida Delas, que está no YouTube, no X, no TikTok e no Instagram.

- As pessoas me associam muito ao Carnaval, à moda, à televisão, mas esquecem que eu sou corintiana desde que nasci - comentou Sabrina, que gravou na NeoQuímica Arena um filme para o projeto dirigido por Alice Braga.

O projeto faz parte do universo do filme Marta, cinebiografia da camisa 10 da seleção com previsão de estreia para abril. Para além de reverenciar a jogadora, ele se propõe a aproveitar a realização da Copa do Mundo no país, entre junho e julho, para impulsionar a circulação de conteúdo sobre o futebol feminino. Dez embaixadoras, além de cerca de 50 criadoras de conteúdo, também abastecerão os ambientes.

Sabrina ainda será uma das entrevistadas do podcast apresentado pela jornalista Mariana Spinelli sobre o universo do futebol feminino. Abaixo, ela fala sobre suas expectativas com o projeto e com a Copa feminina. Grávida de oito meses de seu segundo filho, ela conta que já fez da primogênita, Zoe, uma corintiana igual a ela, e que tem sofrido com a má fase de seu time do coração.

- Meu coração corintiano está precisando de um cardiologista - brincou.





Nós conhecemos a Sabrina Sato da dança, da moda, do entretenimento e, agora, vamos te ver ligada ao futebol. Como você recebeu o convite? Ficou surpresa? O que mais te motivou a aceitar?

Eu amei! Fiquei muito feliz e emocionada com o convite. E achei engraçado também, porque as pessoas me associam muito ao Carnaval, à moda, à televisão, mas esquecem que eu sou corintiana desde que nasci! (risos). Eu sei muito bem o que é amar um time, sofrer, comemorar, ficar sem voz de tanto torcer.

Mas o que mais me emocionou foi pensar no que a gente pode construir com A Torcida Delas. Imagina receber uma Copa do Mundo Feminina no Brasil, contar a história de mulheres extraordinárias e fazer parte desse movimento? Eu penso muito nas meninas que vão crescer assistindo a essas jogadoras. Naquelas que talvez nunca tenham imaginado que poderiam ser atletas profissionais e que agora vão poder sonhar com isso. Porque quando uma menina vê outra mulher ocupando um espaço, ela começa a entender que aquele lugar também pode ser dela.

Quero fazer parte do movimento de fazer o futebol feminino chegar a cada vez mais pessoas, ver os estádios lotados, as nossas jogadoras sendo reconhecidas e, principalmente, mais meninas tendo a oportunidade de jogar. Acho que a gente tem uma história muito bonita para construir juntas.

Um dos objetivos do projeto é criar um espaço para a comunidade do futebol feminino. Como abrir essa porta que historicamente é tão fechada no Brasil?

Olha, quando a gente pensa que as mulheres passaram quase 40 anos proibidas de jogar futebol no Brasil, dá até uma revolta, né? Quanto talento foi desperdiçado? Quantas meninas deixaram de realizar seus sonhos simplesmente porque não podiam entrar em campo? E olha só onde chegamos, mesmo com todas essas dificuldades! Temos jogadoras reconhecidas no mundo inteiro.

Eu acho que agora a gente precisa transformar essa admiração em oportunidade de verdade. Dar visibilidade, investir, apoiar os campeonatos, valorizar nossas atletas. Fazer com que as meninas cresçam sabendo o nome das jogadoras, assim como sabem o nome dos grandes jogadores. Quero ver famílias inteiras acompanhando o futebol feminino, crianças usando a camisa das suas ídolas, amigas combinando de assistir aos jogos. Quero que o futebol feminino faça parte da nossa cultura, das nossas conversas, da nossa vida. Porque talento nunca faltou às mulheres brasileiras. O que faltou durante muito tempo foi espaço, reconhecimento e investimento. E isso precisa mudar.

Me fala sobre sua relação com o futebol feminino. Tem alguma lembrança especial de algum jogo? Que jogadoras você tem como referência?

Nossa, aquela final da Copa América de 2025 foi emocionante demais! A Marta fazendo aqueles gols, o jogo indo para os pênaltis, o Brasil sendo campeão… É de deixar qualquer torcedor maluco!

Eu admiro demais a Marta. Não só pela jogadora extraordinária que ela é, mas por tudo o que representa. Ela abriu portas, enfrentou preconceitos e ajudou a transformar a história do futebol feminino. Também admiro muito a Formiga, Cristiane, Debinha. E tenho também um carinho enorme pelas meninas do meu Corinthians! A Duda Sampaio, a Lelê, a Thaís Ferreira...

O mais bonito é ver essa mistura de gerações. Meninas que cresceram admirando a Marta e hoje estão jogando ao lado dela ou seguindo seus passos. Isso é muito poderoso. É lindo pensar que daqui a alguns anos outras meninas vão falar dessas jogadoras com a mesma admiração. É assim que a gente constrói referências e transforma a história.

Qual a sua expectativa para a Copa do ano que vem? Até onde o Brasil pode chegar?

Eu quero ser campeã do mundo! Quer dizer, quero que o Brasil seja campeão, porque eu já estou me sentindo parte do time (risos). Imagina uma Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil! Os estádios lotados, as famílias torcendo, as crianças acompanhando, o país inteiro vibrando por essas mulheres. Eu fico arrepiada só de pensar. A nossa seleção já mostrou a força que tem. Conquistou a prata nas Olimpíadas de Paris, tem jogadoras maravilhosas e uma história de muita luta e superação.

E eu acho que jogar em casa pode ser muito especial. Claro que existe uma pressão enorme, mas também existe a força da nossa torcida. E brasileiro quando resolve torcer, faz um barulho danado!

Eu sonho com uma final no Maracanã, com o Brasil disputando esse título. Mas meu desejo é que essa Copa deixe um legado. Que depois dela a gente tenha mais meninas jogando, mais investimentos e mais reconhecimento para o futebol feminino.

E como anda o coração da Sabrina corintiana? Tem sofrido muito? Acha que o Corinthians vai escapar do rebaixamento?

Gente, meu coração corintiano está precisando de um cardiologista! Eu já sofri tanto com o meu Timão e ainda sofro. E olha que nessa reta final da gravidez eu já tenho emoção suficiente, né? Ser corintiana é isso. A gente sofre, reclama, fica brava, promete que não vai mais passar nervoso… Aí chega o próximo jogo e estamos lá de novo, torcendo, gritando, acreditando.

Eu acredito no Corinthians! A gente tem muita fé e também somos fiéis. Né? Pelo amor de Deus, gente! Deixa essa grávida ter um pouquinho de paz! E vamos mudar de assunto (risos). Porque o amor da Fiel é maior que tudo.

A Zoe já é corintiana? Foi fácil fazê-la virar torcedora ou teve que negociar com o pai?

A Zoe já nasceu praticamente sócia da Fiel! (risos). Quando eu estava grávida dela, ganhei um enxoval inteiro do Corinthians. Tinha roupinha, chupeta, mamadeira, tudo preto e branco. Com meses ela já vestia o uniforme personalizado para ela.

Eu comecei o trabalho de convencimento bem cedo, né? O pai dela nem teve muito tempo para negociar! Mas eu quero que ela descubra essa paixão do jeito dela também. Acho muito gostoso poder dividir isso com a minha filha, ensinar os cantos da torcida, levar ao estádio, acompanhar os jogos juntas.

E agora tem uma coisa ainda mais especial, que é poder mostrar para ela tantas mulheres incríveis dentro de campo. Quero que a Zoe cresça sabendo que mulher pode estar onde quiser. No futebol, na ciência, na televisão, na política, em qualquer lugar.

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