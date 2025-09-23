Ter, 23 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TELEVISÃO

Sabrina Sato transforma o visual para novo projeto na TV e surpreende o público: "Irreconhecível"

Caracterização da apresentadora é para personagem que ela vai encarnar em programa do GNT

Reportar Erro
Sabrina Sato surge com novo visualSabrina Sato surge com novo visual - Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato passou por uma transformação no visual para um novo projeto na televisão. Ela apareceu irreconhecível nas primeiras imagens do programa “Sua Maravilhosa”, reveladas nesta terça-feira (23).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Nas fotos, a apresentadora aparece loira, com olhos azuis, nariz maior e sem sua tradicional pinta na testa. “É gente… não é fácil a vida da apresentadora brasileira! Pela primeira vez sem pinta”, brincou Sabrina, em publicação no Instagram.

Toda essa caracterização é para a personagem Rosane, que fará parte do novo programa, com previsão de estreia no dia 30 de setembro, no GNT e no Globoplay. Na atração, Sabrina vai se disfarçar para conhecer as histórias de dez mulheres e mudar as vidas delas. 
 

Leia também

• Charles Theone emociona Olinda em pocket show com pré-lançamento de "Você & Ela"

• Mariah Carey declara amor pelo Brasil após show no Amazônia Live

• Acordo de R$ 53 milhões para show de Justin Bieber no Coachella foi feito por ele próprio

“Vai ter prótese, dente falso, mudança de cabelo, voz (vou tentar) e não me julguem, roupa… até a verruga na testa vai embora! Tudo isso pra que elas não desconfiem de nada e possam viver um momento único, verdadeiro e inesquecível”, explicou a apresentadora.

Nos comentário, o público demonstrou surpresa com o resultado da caracterização. "Que transformação radical", escreveu um seguidor. "Irreconhecível, socorro", comentou outro. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter