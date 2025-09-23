A- A+

TELEVISÃO Sabrina Sato transforma o visual para novo projeto na TV e surpreende o público: "Irreconhecível" Caracterização da apresentadora é para personagem que ela vai encarnar em programa do GNT

Sabrina Sato passou por uma transformação no visual para um novo projeto na televisão. Ela apareceu irreconhecível nas primeiras imagens do programa “Sua Maravilhosa”, reveladas nesta terça-feira (23).

Nas fotos, a apresentadora aparece loira, com olhos azuis, nariz maior e sem sua tradicional pinta na testa. “É gente… não é fácil a vida da apresentadora brasileira! Pela primeira vez sem pinta”, brincou Sabrina, em publicação no Instagram.

Toda essa caracterização é para a personagem Rosane, que fará parte do novo programa, com previsão de estreia no dia 30 de setembro, no GNT e no Globoplay. Na atração, Sabrina vai se disfarçar para conhecer as histórias de dez mulheres e mudar as vidas delas.



“Vai ter prótese, dente falso, mudança de cabelo, voz (vou tentar) e não me julguem, roupa… até a verruga na testa vai embora! Tudo isso pra que elas não desconfiem de nada e possam viver um momento único, verdadeiro e inesquecível”, explicou a apresentadora.



Nos comentário, o público demonstrou surpresa com o resultado da caracterização. "Que transformação radical", escreveu um seguidor. "Irreconhecível, socorro", comentou outro.

