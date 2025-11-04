A- A+

ENEM Sadie Sink, a Max de ''Stranger Things'', manda recado para quem vai fazer Enem; veja vídeo Atriz fez vídeo especial para estudantes brasileiros para promover quinta e última temporada da série da Netflix

Estudante que vai fazer Enem 2025 no próximo domingo e é fã de " Stranger things"? A Max tem um recado para você. Sadie Sink, que interpreta a personagem, gravou um vídeo especial para as redes sociais da Netflix no Brasil, desejando boa sorte a quem vai fazer a prova, nos dias 9 e 16 de novembro, e com um recado: "não se atrasem!".

"Soube que o Enem é nesse fim de semana e vocês devem estar se sentindo como no Mundo invertido e ninguém pode te salvar", disse ela, fazendo alusão à outra realidade mostrada na série. "Mas eu estou falando como amiga e amigos não mentem. Isso não é o Vecna. Se você estiver preparado, isso não vai ser nem um Demagorgon. Tenho certeza que você vai arrasar, atravessar aquele portal, independente da dificuldade. E não se atrase! Estou aqui para dizer: boa sorte no Enem, Brasil. E nas suas jornadas estranhas".

O vídeo faz parte das ações promocionais da quinta e última temporada da série, um dos maiores sucessos da plataforma. A parte 1 estreia no dia 26 de novembro, com quatro episódios, no ar a partir das 22h. A parte 2, com mais quatro, chega no dia 25 de dezembro, no mesmo horário. O último episódio está marcado para o dia 31 de dezembro, também às 22h.

Veja também