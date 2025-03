Sadie Sink se junta ao elenco de Homem-Aranha 4, ao lado de Tom Holland

A- A+

De acordo com o veículo Deadline, a atriz Sadie Sink integrou o elenco do quarto filme de "Homem-Aranha", ao lado do ator Tom Holland. Sadie é conhecida pelo seu papel como Max Mayfield na série "Stranger Things.

A Marvel Studios ainda não se pronunciou sobre a escalação, e o papel que atriz interpretará também não foi confirmado.

Especulações

A Deadline especula que Sadie possa interpretar a personagem Jean Grey, de X-Man. Também levantaram suposições de que a atriz poderia interpretar o interesse amoroso de Peter Parker, Mary Jane, mesmo que Zendaya já assuma esse papel na franquia.

Essa especulação se origina do fim do filme anterior "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", onde o personagem de Tom Holland opta por ser apagado da memória da humanidade, sendo esquecido até pelos seus entes mais próximos.

Essa realidade alternativa poderia explicar uma nova Mary Jane.

O filme tem data prevista para 31 de julho de 2026.

Veja também