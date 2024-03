A- A+

BBB 24 Safadão é atração da festa do BBB 24 nesta sexta-feira (1): veja horário de início O cantor já teve várias participações no principal Reality Show do Brasil

A festa do Big Brother Brasil 24 nesta sexta-feira (1) será comandada por uma grande atração. Wesley Safadão fará a alegria dos brothers e sisters.

Safadão é uma atração recorrente no BBB. A primeira apresentação foi na final de 2016 e ele fez shows em 2020, 21 e 23.

Que horas começa a festa desta sexta-feira (1)?

A programação do BBB 24 começa a partir das 22h25 (horário de Brasília). Hits como "Pega o Guanabara", "Tu Tava na Revoada" e "Vacilão" estão no repertório do dia.

A festa do BBB é exibida no momento inicial na TV aberta e depois segue no Globoplay para os assinantes.



