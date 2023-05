Safira azul, diamante oval e desenho exclusivo: veja o valor dos anéis de noivado das estrelas

A- A+

O noivo de Maíra Cardi, Thiago Nigro, também conhecido como o Primo Rico, ficou nos assuntos mais comentados das redes sociais depois que um vídeo antigo do seu canal do YouTube veio à tona.



Na publicação, feita há três anos, o coach de finanças propõe que uma pessoa que ganha R$ 1.720 por mês pode ficar milionário investindo R$ 270 se gastar R$ 300 no mercado.



As falas viralizaram na web e revoltaram internautas. Os comentários de "fora da realidade" foram corroborados quando há um mês, o coach deu de presente para Maíra um anel de noivado de R$ 228 mil — ou seja, guardando R$ 270 por mês levaria 70 anos para comprar o anel.

Veja os anéis de noivado dos famosos

Beyoncé e Jay-z

Anel de noivado de Beyoncé — Foto: Reprodução



O anel de noivado de Beyoncé foi um solitário com diamante de 18 quilates. Especula-se que a joia tenha custado R$ 26 mil.

Kate Middleton e William



Kate Middleton herdou anel de princesa Diana — Foto: Reprodução



O casal da realeza foi tradicional e o príncipe deu para a noiva o anel que foi de sua mãe, Diana. A pedra de safira azul de 12 quilates com 14 diamantes ao redor foi avaliada em R$1,1 milhão.

Harry e Meghan Markle

Meghan Markle ganhou anel desenhado por príncipe Harry // Foto: Reprodução



O filho mais novo da princesa Diana desenhou o próprio anel de noivado. A pedra central, um diamante da Botswana, é acompanhada de diamantes da coleção pessoal da mãe de Harry. Estima-se que a joia chegue à R$1 milhão.

Justin Bieber e Hailey Baldwin

Anel de noivado de Hailey Baldwin — Foto: Reprodução



O diamante em lapidação oval custou aproximadamente R$ 2,5 milhões

Kim Kardashian e Kanye West

Kim Kardashian com anel de R$ 21 milhões — Foto: Reprodução



O rapper foi generoso e deu para Kim uma joia avaliada em R$ 21 milhões. A peça é um diamante de 15 quilates.

Gisele Bündchen e Tom Brady

Gisele Bundchen apostou em anel clássico // Foto: Reprodução

Tom apostou no clássico e tradicional. Produzido em ouro amarelo com bordas arredondadas, a joia vale cerca de R$ 780 mil.

Veja também

CINEMA Almodóvar apresenta curta-metragem gay e western em Cannes