SAG Awards consagra elenco de 'Tudo em todo lugar ao mesmo tempo' e aumenta favoritismo para Oscar

Na noite do último domingo (26), o Screen Actors Guild Awards (SAG) consagrou o elenco do filme "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo". O prêmio do sindicato dos atores consagra as melhores atuações da temporada e serve como termômetro para o Oscar (que acontecerá em 12 de março) em categorias como melhor ator e atriz principais e coadjuvantes.

O resultado pode ajudar mais ainda o longa “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” — que já havia se destacado em uma das premiações que são indicativas para o Oscar, o Globo de Ouro (concedido pela imprensa estrangeira em Hollywood), e os prêmios dos sindicatos de diretores e produtores.

No SAG, o filme confirmou o favoritismo de seus atores, sendo coroado nas categorias elenco, atriz (para Michelle Yeoh), ator coadjuvante (Ke Huy Quan) e atriz coadjuvante (Jamie Lee Curtis).

Ao que tudo indica, o ator Ke Huy Quan sai do SAG ainda mais favorito ao Oscar na categoria ator coadjuvante. Ele traz uma história de vida de superação e paixão pelo cinema, o que sempre é bem visto no meio. Estreou nas telas em “Indiana Jones e o templo da perdição” (1984), de Steven Spielberg, e passou todo este tempo sem emplacar um grande trabalho. Em fevereiro, ele levou o Globo de Ouro pelo papel.

Em um discurso comovente e honesto, o ator refletiu sobre sua conquista em uma nova onda de diversidade:

"Este é um momento realmente emocionante para mim", disse Ke. "Recentemente me disseram que se eu ganhasse esta noite, eu me tornaria o primeiro ator asiático a vencer nesta categoria. Quando ouvi isso, rapidamente percebi que este momento não pertence mais apenas a mim, mas também a todos que pediram mudança."

"E agora esta noite aqui estamos, celebrando James Hong, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Hong Chau e Harry Shum Jr.", continuou ele. "A paisagem parece tão diferente agora do que antes. Muito obrigado a todos vocês nesta sala e a todos que contribuíram para essas mudanças."

Acenando para sua colega Michelle Yeoh, Ke observou: "Estou tão feliz que, quando nós dois começamos nossas carreiras em 1984, um dia nos encontraríamos na tela grande."

Outro concorrente ao Oscar, o filme "A baleia" também se destacou. O astro Brendan Fraser venceu na categoria de melhor ator. Nas categorias de televisão, "The White Lotus" venceu como melhor série de drama e "Abbott Elementary" levou o prêmio de melhor elenco de série de comédia.

