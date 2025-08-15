A- A+

HARDCORE Saga HC celebra 25 anos com show no Go Skate Day Jaboatão, neste domingo (17) A apresentação também marca o pré-lançamento do novo EP da banda, "Grito da Periferia"

Celebrando 25 anos de importante trajetória no cenário underground pernambucano, a banda Saga HC faz um show especial neste domingo (17), dentro da programação do Go Skate Day Jaboatão, em Prazeres. O grupo fará o pré-lançamento do seu novo EP, “Grito da Periferia”.

O evento, que acontecerá no Praza Skate Park, embaixo do Viaduto Prefeito Geraldo Melo, começará às 13h, concentrando diversas atividades, como skateata, competição de melhor manobra, batalhas de rima e ações sociais.

A programação musical ficará por conta do DJ Leto, abrindo o dia e nos intervalos, e das bandas Sisu, Realidade Encoberta, The House 72 e da Saga HC, que fechará o Go Skate Day Jaboatão, executando clássicos dos seus trabalhos anteriores e as músicas de “Grito da Periferia”, com a participação de dois dos três convidados do EP: Luísa Cunha (vocalista do grupo Odiosa) e Hélio Abulidu (vocalista da banda Abulidu).

Nesta sua quarta edição, o festival homenageia a arte-educadora Thacy, que faleceu no início de 2025, vítima de um sinistro de trânsito. Ela foi idealizadora de uma escolinha de skate voltada para crianças em situação de vulnerabilidade social de Prazeres.

“Grito da Periferia”

Novo trabalho da Saga HC, “Grito da Periferia” – que está em fase de masterização – traz sete músicas que mesclam o tradicional hardcore com pitadas de thrash e ritmos regionais.

O EP traz as participações de Cannibal, da Devotos, em “Conexões Periféricas”, faixa que já conta com videoclipe lançado; Luísa Cunha, do Odiosa, na faixa “Somos a Força”; e Hélio Abulidu, da banda Abulidu, na música “Quebra Laje”.

“Esse álbum marca um novo ciclo. Representa os 25 anos de resistência do Saga HC. É um grito coletivo, um marco na nossa trajetória. Fazer esse show é como voltar às origens. Vai ser no mesmo bairro onde o Saga HC nasceu e vive: Prazeres”, diz o vocalista, Beto.

A Saga HC é formada por Beto (vocal), Kakaroto e André (guitarras), Gordo (baixo) e Paulinho (bateria).

A produção de “Grito da Periferia” foi viabilizada através da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, através do Governo do Estado, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco.

SERVIÇO

Go Skate Day Jaboatão

Quando: Domingo (17), a partir das 13h

Onde: Praza Skate Park - Viaduto Prefeito Geraldo Melo, Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE

Acesso gratuito

Informações: @praza_skatepark

Com informações da assessoria de imprensa



