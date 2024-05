Saga HC homenageia Chico Science em clipe de "Banditismo por uma Questão de Classe"; assista

A- A+

Um dos clássicos do repertório do álbum "Da Lama ao Caos", de Chico Science & Nação Zumbi, ganha nova releitura sob o peso da banda de thrashcore pernambucana Saga HC. Apoveitando as comemorações em torno das três décadas do Manguebeat, o grupo de Jaboatão dos Guararapes lançou o videoclipe de "Banditismo por uma Questão de Classe", disponível no Youtube.

A releitura traz participações dos músicos Léo e Wellington, do Forró Iburacando,que somam seu triângulo e zabumba ao peso da Saga HC, que imprimem sua originalidade através do thrashcore, sem perder a pernambucanidade do seu sotaque. A introdução faz uma alusão a outra música de CSNZ: "Côco Dub"





O videoclipe foi gravado em parceria com o Studio Alcântara Records e teve captação de imagens pela Agência 5 Estrelas. É ambientado noParque Histórico dos Montes Guararapes em Prazeres, em Jaboatão (PE), e traz outras imagens emblemáticas que aludem ao universo imagético de Chico Science: o Caranguejo Gigante do Cais da Alfândega, a Rua da Aurora, no Recife, e a vegetação que caracteriza os manguezais.



Também marca presença no clipe o grupo percussivo Flôres do Monte, fundato em 2012, por mulheres negras da comunidade do Cajá, em Jaboatão.



Confira o videoclipe "Banditismo por uma Questão de Classe", de Saga HC





