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30 ANOS SaGrama celebra três décadas de trajetória com show, conversa e lançamento de livro no Paço do Frevo Grupo pernambucano revisita obras marcantes da carreira em evento que também destaca sua história e contribuição para a música brasileira

Os 30 anos de atividade do SaGrama serão celebrados em programação especial no Paço do Frevo, neste sábado (6). A iniciativa integra o projeto Sábado no Paço e acontece a partir das 17h, reunindo apresentação musical, encontro com o público e lançamento editorial dedicados à trajetória do grupo.

Reconhecido por aproximar referências da música erudita às expressões da cultura popular pernambucana, o conjunto fará um pocket-show com composições que marcaram sua carreira.

Entre elas estão peças que ajudaram a consolidar sua identidade artística, incluindo trabalhos desenvolvidos para o cinema, como a trilha sonora de “O Auto da Compadecida”.

Após a apresentação, os integrantes participam de uma conversa sobre os caminhos percorridos ao longo de três décadas de atuação.

Na sequência, será lançado o livro “SaGrama: um álbum por escrito”, assinado pelo jornalista e crítico musical Carlos Eduardo Amaral.

As atividades ocorrerão no terceiro andar do museu.

Trajetória

Criado em 1995, no Conservatório Pernambucano de Música, o SaGrama construiu uma obra marcada pela pesquisa sonora e pela valorização das tradições culturais do estado. Em sua discografia, o grupo reúne dez álbuns lançados ao longo de 30 anos.

A relevância de seu trabalho também foi reconhecida em importantes premiações. Em 2011, o conjunto figurou entre os indicados ao Prêmio da Música Brasileira na categoria de “Melhor Grupo Regional”.

Cinco anos depois, conquistou o troféu de Melhor Álbum com o projeto “Cordas, Gonzaga e Afins”, trabalho que, em 2017, alcançou indicação ao Grammy Latino na categoria dedicada à música de raízes.

SERVIÇO

Sábado no Paço com SaGrama

Quando: Sábado (6), a partir das 17h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: @pacodofrevo / @sagrama.oficial

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