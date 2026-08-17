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CELEBRAÇÃO

SaGrama homenageia maestro e percussionista Dimas Sedícias em show no Teatro de Santa Isabel

Grupo presta tributo e conta também com apresentação especial instrumentistas mulheres pernambucanas

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SaGrama celebra Dimas Sedícias em concerto no Santa Isabel na próxima terça (25)SaGrama celebra Dimas Sedícias em concerto no Santa Isabel na próxima terça (25) - Foto: Lucas Emanuel/Divulgação

Apesar de suas andanças pela Europa, e durante um bom tempo, a sonoridade da música nordestina sempre esteve presente junto ao percussionista e maestro pernambucano Dimas Sedícias (1930-2001).

Em meio a essa mescla de referências, entre o erudito e o popular, ele criou peças sinfônicas diversas, projetando um dos grupos mais longevos e reconhecidamente maiorais da música brasileira, o SaGrama.

E é para celebrar um dos nomes mais atuantes do conjunto que na próxima terça-feira (25), no Teatro de Santa Isabel, o grupo sobe ao palco em concerto dedicado ao músico nascido em Bom Jardim, Agreste de Pernambuco.

Embora nunca tenha integrado o SaGrama, foi Sedícias que compôs obras diversas para o repertório do grupo - concebido na década de 1990 no Conservatório Pernambucano de Musica (CPM), tendo Sérgio Campelo como seu principal idealizador.

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Para a apresentação, mulheres instrumentistas fazem participação especial. São elas: Laís de Assis (violeira), Laila Campelo (violista), Karol Maciel (sanfoneira) e Neris Rodrigues (trombonista). Na ocasião, o quarteto também vai tocar composições autorais.

"A influência de Dimas, no início do grupo, foi super interessante, porque ele trouxe a música-teatro, a música com narração, com onomatopeias. A gente explorava a caixa acústica do violão, tocava o contrabaixo depois do cavalete... É como se fosse uma sonoplastia. Então as composições da gente começaram a ter esse lado meio teatral, meio exótico”, explica Sérgio Campelo, flautista e um dos fundadores do SaGrama.

Parceria
Com “Riacho Encantado”, "Papagaio de Papel" e “Suíte Matuta” entre as peças produzidas para o SaGrama, Dimas Sedícias tornou-se parceiro do grupo a partir de 1995, antes mesmo do primeiro disco do grupo.

À época, os músicos já haviam começado a experimentação de timbres, formando desde então uma sonoridade que se tornaria identitária e bem particular ao grupo.

Entre as peculiaridades sonoras trazidas pelo maestro, está o som de martelinhos de brinquedo que produziam um som de "nheco-nheco'. 

Um caneco com pequenas argolas simulando o som das moedas dadas de esmola, também integrava sua compilação de criatividade.

“No show vamos perceber a diversidade de timbres que Dimas trabalhava, através destes pequenos elementos sonoros, trazendo outro colorido e representatividade ao SaGrama", ressalta o percussionista Antonio Barreto, no grupo desde a formação original. 

Além da homenagem a Dimas Sedícias, o SaGrama levará clássicos de sua discografia para o palco do Santa Isabel, a exemplo de “Brilhareto” e “Cuscuz”.

Uma das novidades do repertório será “Samambaia”, composição de Cláudio Moura, um maxixe pensado originalmente para uma banda de música e violão e depois adaptado para o SaGrama, com solo de trombone.

SERVIÇO
SaGrama celebra Dimas Sedícias
Com participação de Neris Rodrigues, Laís de Assis, Karol Maciel e Laila Campelo
Quando: Terça-feira, 25, às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Amaro
Ingressos a partir de R$ 40 via Guichê Web
Informações: @sagrama.oficial

 

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