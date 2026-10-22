SaGrama leva a música instrumental pernambucana ao Rio de Janeiro neste fim de semana
Grupo apresenta o espetáculo "Tributo às Raízes Nordestinas" nesta sexta-feira (23), no Espaço Cultural do BNDES, com repertório que combina obras próprias
A diversidade da música nordestina ganha espaço no palco do Espaço Cultural do BNDES, no Centro do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (23), às 19h.
Representante da música instrumental pernambucana, o SaGrama participa do projeto Sextas Instrumentais com o espetáculo Tributo às Raízes Nordestinas, após ser escolhido em um edital nacional de fomento promovido pela instituição.
A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada dos ingressos pelo site do BNDES.
Para o flautista Sérgio Campelo, a seleção abre caminho para ampliar o alcance da produção musical do grupo, que acumula quase 30 anos de trajetória.
“Ser selecionado em um edital nacional é motivo de muita alegria e representa um reconhecimento do trabalho que o SaGrama vem desenvolvendo ao longo de quase três décadas. É uma oportunidade de levar a música pernambucana para outros espaços, apresentar nossa maneira de dialogar com as raízes nordestinas e mostrar como a riqueza da nossa cultura popular pode se encontrar com a música instrumental. Tocar no Rio de Janeiro é também compartilhar essa identidade com um público diferente, criando novas conexões por meio da música”, afirma.
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Com 16 faixas, o repertório reúne criações do próprio conjunto e interpretações de músicas ligadas à tradição nordestina.
Entre elas está "Presepada", composta por Sérgio Campelo e Cláudio Moura e conhecida por integrar a trilha sonora do filme "O Auto da Compadecida". Outra escolha é "Eh, Luanda!", maracatu de Capiba, compositor reconhecido por sua contribuição ao frevo.
A apresentação também presta tributo ao percussionista Dimas Sedícias, já falecido, que manteve uma importante parceria artística com o SaGrama. As composições "Novena" e "Riacho Encantado" integram a homenagem ao músico, cuja obra se distinguia pela exploração de diferentes timbres e sonoridades.
Trajetória
Fundado em 1995, no Conservatório Pernambucano de Música, o SaGrama reúne dez artistas. Da formação inicial, permanecem Sérgio Campelo, na flauta; Cláudio Moura, na viola sertaneja; e Antonio Barreto, na percussão.
Completam o grupo Aristide Rosa (violão); Crisóstomos Santos (clarinete); Dannielly Yohanna (percussão); Ingrid Guerra (flauta); Isaac Souza (percussão); João Pimenta (contrabaixo); e Tarcísio Resende (percussão).
SERVIÇO
SaGrama em "Tributo às Raízes Nordestinas", nas "Sextas Instrumentais"
Quando: Sexta-feira (23), às 19h
Onde: Espaço Cultural BNDES - Avenida República do Chile, 100, Centro - perto do acesso B do metrô Carioca - Rio de Janeiro-RJ
Entrada gratuita, com link para retirada de ingressos - http://www.bndes.gov.br/espacoculturalbndes
Instagram: @sagrama.oficial