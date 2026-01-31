A- A+

PRÉVIA SaGrama transforma o Catamaran em território do Carnaval na prévia "Presepada na Folia" Grupo realiza, neste sábado (31), a segunda edição da festa, reunindo diferentes linguagens do Carnaval pernambucano, convidados especiais e estrutura pensada para todas as idades

O grupo SaGrama antecipa o Carnaval do Recife neste sábado (31) com a realização da segunda edição da prévia “Presepada na Folia”, a partir das 15h, no Catamaran Eventos, bairro de São José.

Idealizado como um encontro musical e familiar, o evento reúne nomes centrais da cena carnavalesca pernambucana e aposta na diversidade de ritmos, gerações e linguagens que atravessam a cultura popular de Pernambuco.

No comando da festa, o SaGrama sobe ao palco com sua formação ampliada – dez músicos e a participação do baterista Thiago Duarte. A apresentação do grupo terá as participações do maestro Spok, referência do frevo de rua, das cantoras Laís Senna e Surama Ramos e do tradicional Coral Edgard Moraes.

Quem abre os trabalhos da festa, às 16h, é a Orquestra Malassombro. O encerramento caberá ao Maracatu Quebra Baque. Já nos intervalos e na recepção do público, o DJ Pepe Jordão.

Pluralidade e diálogo

Segundo o diretor musical do SaGrama, Sérgio Campelo, a curadoria do elenco que participa da prévia reflete o desejo de atravessar diferentes expressões do Carnaval.

“A gente procura [convidados de] perfis diferentes exatamente para dar essa viajada por vários segmentos da música do Carnaval”, afirma. “Tem o frevo de rua, o maracatu, samba, e também o frevo de bloco mais tradicional, com aquela poesia saudosista dos antigos carnavais.”

Criada a partir da experiência do próprio SaGarama em misturar artistas e manifestações populares em seus espetáculos, a prévia nasceu com a proposta de ser um evento acessível a diferentes públicos.

“A ideia foi criar uma prévia que tivesse esse ambiente de família, onde as pessoas pudessem ir com os filhos, mas também com uma sequência de artistas que representam a nata do Carnaval”, diz Campelo.

Após o sucesso da estreia, em 2025, o grupo passou a tratar a festa como parte fixa de seu calendário. “A gente gostaria que fosse um calendário do Recife, que todo ano, quinze dias antes do Carnaval, tivesse a ‘Presepada na Folia’”, declara Sérgio.

Tradição reinventada

Um dos momentos centrais do show será a apresentação de “Presepada na Folia”, versão carnavalesca da composição “Presepada”, parceria de Sérgio Campelo e Cláudio Moura, para a trilha sonora do filme “O Auto da Compadecida”.

A nova leitura transforma a música, em um percurso por diferentes matrizes rítmicas. “A original representava as presepadas de João Grilo. A gente trouxe essa brincadeira para o Carnaval, passando por maracatu, caboclinho, frevo de bloco e frevo de rua, dando um carimbo totalmente carnavalesco à música”, explica Sérgio. A nova versão já está disponível nas plataformas digitais.

Além do palco, a estrutura do evento inclui recreação infantil, espaços para maquiagem com glitter, feirinha criativa com acessórios carnavalescos e a presença de passistas de frevo. “Queremos que, em algum momento, todo mundo — de 8 a 80 — se levante, vibre e se divirta”, resume Campelo.

Programação

15h - Abertura com DJ Pepe Jordão

16h - Orquestra Malassombro

17h30 - SaGrama e convidados: Maestro Spok, Coral Edgard Moraes, Laís Senna e Surama Ramos

19h30 - Maracatu Quebra Baque

SERVIÇO

“Presepada na Folia” - Ano 2

Com SaGrama e convidados

Quando: 31/01 (sábado), a partir das 15h (concentração)

Onde: Catamaran Eventos - Cais de Santa Rita, s/n, São José - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 120, no Guichê Web

Instagram: @sagrama.oficial

