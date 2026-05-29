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Lançamento

"SaGrama: um álbum por escrito" registra a história do grupo em livro

Com lançamento no dia 6 de junho, no Paço do Frevo, no Recife, publicação assinada por Carlos Eduardo Amaral revisita a caminhada do grupo

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Livro registra os fatos marcantes dos mais de 30 anos de carreira do grupo SaGramaLivro registra os fatos marcantes dos mais de 30 anos de carreira do grupo SaGrama - Foto: Ignusph/Divulgação

A história do SaGrama, grupo pernambucano que reverencia a cultura popular dentro do universo da música erudita, será eternizada em um livro com lançamento marcado para o dia 6 de junho, no Paço do Frevo, às 17h.

“SaGrama: um álbum por escrito” (Edição independente, 212 páginas), assinado pelo jornalista e crítico musical Carlos Eduardo Amaral registra os fatos mais marcantes dos mais de 30 anos de trajetória do projeto.

Com 10 discos lançados e uma série de shows memoráveis no currículo, incluindo apresentações no Brasil e na Europa, o conjunto de música instrumental se dedica aos ritmos e representações culturais nordestinas com um tratamento de excelência musical de um repertório erudito.
 

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SaGrama participou de filmes e de espetáculos de teatro e dança, assinando trilhas sonoras originais, mantendo-se em constante movimento criativo.

O lançamento no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, também contará com bate-papo e pocket show. Além da sessão de autógrafos com os instrumentistas, será exibido o vídeo-documentário Na pauta: SaGrama, editado pela revista Continente da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

Sobre o livro
Dividido em 23 capítulos, o livro percorre a carreira do SaGrama desde a origem, no pátio do Conservatório Pernambucano de Música (CPM), quando professores e alunos se reuniram após uma disciplina de música brasileira erudita de câmara, ministrada pelo flautista e multi-instrumentista Sérgio Campelo.

Na abertura, Carlos Eduardo Amaral destaca o convite recebido para a empreitada: “Agradeço a Sérgio, Cláudio e Manu pelo honroso convite para registrar a trajetória artística do SaGrama por escrito - gesto de confiança e consideração profissional ao qual espero haver correspondido nessa presepada literomusical”.

Depoimentos como o de Sérgio Campelo ajudam a iluminar os caminhos estéticos do grupo desde sua formação. Embora nem sempre seja simples delimitar os papéis individuais, nomes como Sérgio, Cláudio Moura e o maestro Dimas Sedícias (in memoriam) - este último sem integrar oficialmente o conjunto - foram fundamentais na construção sonora do SaGrama.

“Cláudio é mais erudito, Dimas era o mais popular, e eu misturava os dois universos”, resume Campelo, ao recordar sua formação e o mergulho nas manifestações populares nordestinas.

  • Foto: Ignusph/Divulgação
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Tema do “Auto da Compadecida”
Entre os marcos da carreira está a participação na trilha sonora de O Auto da Compadecida, um dos maiores sucessos do cinema nacional. O grupo é responsável por composições icônicas como “Presepada”, tema dos personagens João Grilo e Chicó, vividos no filme do diretor Guel Arraes por Matheus Nachtergaele e Selton Mello.

O reconhecimento veio também com o Prêmio da Música Brasileira de 2016, na categoria Melhor Álbum, além de uma indicação ao Grammy Latino no ano seguinte.

A narrativa avança até os trabalhos mais recentes, reunindo depoimentos inéditos sobre os bastidores da composição da trilha sonora do longa-metragem. A publicação traz, como complemento, apêndices com discografia completa, repertório, estatísticas, letras e outras curiosidades.

Entre os entrevistados estão o médico, produtor musical e empresário Luiz Guimarães - responsável pelo selo que lançou os primeiros discos do grupo -, o maestro Dimas Sedícias, além do diretor João Falcão. Também participam integrantes do SaGrama, vozes que acompanham o grupo ao longo dos anos e a produtora cultural Manu Vieira.

A escolha de Carlos Eduardo Amaral para a autoria reforça o caráter sólido da publicação. Jornalista e crítico cultural, ele reúne experiência em pesquisa e produção de conteúdos sobre música, além de atuar como compositor e arranjador.

Com graduação e mestrado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é autor de perfis biográficos lançados pela Cepe Editora no selo Frevo, Memória Viva, dedicados a nomes como Maestro Formiga, Maestro Duda, Getúlio Cavalcanti e Jota Michiles, além de obra sobre o Maestro Clóvis Pereira.

SERVIÇO:
Lançamento do livro “SaGrama: um álbum por escrito”
Quando: 6 de junho, às 17h 
Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

 

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