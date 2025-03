A- A+

globoplay Saiba a data de estreia de 'Ainda estou aqui' no streaming Produção que venceu o Oscar de melhor filme internacional estreia no Globoplay

" Ainda estou aqui" já tem data de estreia no streaming. O Globoplay divulgou nesta segunda-feira, depois de o filme vencer o Oscar 2025 de melhor filme internacional, que a produção chega na plataforma no dia 6 de abril. O longa de Walter Salles fica nos cinemas até o dia 2 do mesmo mês. O prêmio é inédito na história do Brasil.

Protagonizado por Fernanda Torres, que concorreu ao prêmio de melhor atriz (vencido por Mikey Madison, de "Anora"), "Ainda estou aqui" é o primeiro filme original da plataforma.

Performance no Oscar

Além do prêmio de melhor filme internacional e melhor atriz, "Ainda Estou Aqui" concorreu na categoria de melhor filme, um feito inédito para o cinema brasileiro. O troféu, no entanto, ficou com "Anora", filme protagonizado por Mikey Madison. Nos bastidores, circula um vídeo que mostra Fernanda parabenizando Madison com um abraço e um sorriso, reforçando a admiração mútua entre as indicadas.

