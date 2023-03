A- A+

REALITY Saiba as diferenças e semelhanças entre o 'BBB 23' e o reality mexicano onde está Key Alves 'La casa de los famosos' tem Paredão com pontos e prêmio menor

O intercâmbio entre o "Big Brother Brasil 23" e o mexicano "La casa de los famosos" (LCLF)" despertou a curiosidade sobre as semelhanças e diferenças entre os reality show brasileiro e o gringo, no qual a participante Key Alves entrou nesta semana, trocando de lugar com a influencer Dania Mendez, que veio para o "BBB 23". A seguir, saiba como funciona o programa exibido pela emissora Telemundo.

Banho

No "BBB", os participantes têm que usar roupa de banho para tomar... banho, já que as câmeras ficam ligadas mostrando esse momento. No LCLF, a privacidade é maior. Key Alves ficou surpresa ao saber que todos os participantes ficam pelados, já que as câmeras só são acionadas quando mais de participante entra no box.

Bebida

A influenciadora Dana Mendez, que entrou no "BBB 23", contou que cada participante da atração mexicana só tem direito a duas cervejas por festa. No reality brasileiro, a quantidade de bebida não é restrita.

Prêmio

O vencedor do "La casa de los famosos" recebe US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão). O valor final do prêmio do "Big Brother Brasil" ultrapassou, pela primeira vez, a marca dos R$ 2 milhões. A quantia seguirá crescendo até o fim desta 23ª edição do reality show. Uma nova dinâmica, adotada no "BBB 23", obriga os participantes do programa a darem palpites sobre quem, afinal, eles acham que será eliminado nas noites de terça-feira, quando costumam ser definidos os paredões.

Paredão

Mesmo sendo criação da mesma Endemol que concebeu o formato do "BBB", o LCLF tem uma dinâmica de Paredão diferente. O participante chega para o Paredão com 3 pontos. Ele precisa escolher uma pessoa para dar 2 pontos e outra pessoa para dar 1 ponto. Os quatro com mais pontos vão para o Paredão. O líder da semana também é imune e tem o direito de salvar um deles. O público vota para salvar a pessoa e não para eliminar, como é no Brasil. O emparedado menos votado sai da casa.

Instalações

Key Alves ficou impressionada como a casa onde as celebridades mexicanas ficam confinadas é menor que a do "BBB 23". Na versão gringa, ela também foi construída especialmente para a edição. Mas a área de lazer, por exemplo, é bem menor que a do reality brasileiro.

Participantes

Diferentemente do "BBB", que tem 12 participantes famosos no grupo Camarote e dez anônimos. O programa mexicano de 2023 tem 17 celebridades e dois fãs na casa.

