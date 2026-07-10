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Novela Saiba como a personagem Adriana, de 'Quem Ama Cuida' ficará rica na trama Novidade está prevista para ir ao ar durante o capítulo cem

A novela Quem Ama Cuida iniciou sua segunda fase, agora com a saída de Adriana (Leticia Colin) da prisão. Após passar seis anos em cárcere, condenada erroneamente pela morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), a fisioterapeuta dará a volta por cima e ficará rica.

Uma mudança na vida de Adriana

Segundo o jornal O Globo, a sorte vira a favor de Adriana quando ela descobre que seu ex-marido deixou uma fortuna escondida em um cofre destinada a ela. A notícia é uma surpresa para a fisioterapeuta, já que Arthur nunca chegou a ter tempo de contar seus planos.

A novidade está prevista para ir ao ar durante o capítulo cem.

A trama ainda será contemplada com mais uma reviravolta. Heitor, vivido por Renato Góes, chegará à novela como um filho desaparecido de Arthur, e os dois viverão um relacionamento amoroso.

Outros atores entram para o elenco de 'Quem Ama Cuida'

Além de Góes, outros atores chegam ao elenco de Quem Ama Cuida para reforçar a segunda etapa da novela. Entre eles estão José Loreto, Maria Ribeiro, Rainer Cadete, MC Carol e Antonio Caramelo, além de Pedro Alves.

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